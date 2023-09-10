الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق الدسوقى يكشف كواليس تقديمه لشخصية سيد درويش فى "زمن عماد الدين"

طارق الدسوقي
طارق الدسوقي

قال الفنان طارق الدسوقي، إنه أول من قدم  شخصية سيد دوريش من خلال التليفزيون، وكشف عن كواليس تقديمه لها.

وتابع خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية dmc، أن الفنان الراحل محمد نوح، قدم شخصية سيد درويش على المسرح، والفنان كرم مطاوع قدمها في السينما، لكنه كان أول من جسد شخصيته في التليفزيون بمسلسل "زمن عماد الدين"، من إخراج هاني لاشين.

وأضاف، أنه كان مرعوبًا من الدور، عندما عرضه عليه هاني لاشين، وقال له من الممكن أن يقدمه مطرب ليقدم الدور أفضل، فرد عليه بأنه يريد تقديم الشق الدرامي في حياته ولذا يحتاج لممثل أكثر من المطرب، مؤكدًا أنها كانت مغامرة بالنسبة له.

موقف طريف جمعه بعمار الشريعي

وتابع، أنه حدث موقف طريف خلال العمل، عندما قرر أن يقدم أغاني سيد درويش في المسلسل وعرض عليه هاني لاشين أن يذهب للموسيقار عمار الشريعي، وطلب منه أن يحضر كل شرائط سيد درويش من صوت القاهرة ويسمعها، لكنه وجد أنه توجد أغان بها عرب صعبة لا يستطيع تقديمها، مشيرًا إلى أن عمار الشريعي أحضر مطربا اسمه أحمد جمال، ليقدم الأغاني وكان صوته قريبًا منه لدرجة أن اعتقد الكثيرون أنه هو من يغني.

طارق الدسوقي سيد دوريش التلفزيون عمار الشريعي إخراج هاني لاشين

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