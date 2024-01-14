أخبار فاتتك|حقيقة تقديم محمد رمضان فيلم عن حياة "مو صلاح".. والأونروا: قصف غزة خلال 100 يوم تسبب في أكبر تهجير للفلسطينيين

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

حقيقة تقديم محمد رمضان فيلم عن حياة "مو صلاح"

تصدر الفنان محمد رمضان محركات البحث الإلكتروني"جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن تقديم فيلم سينمائي عن الفرعون المصري محمد صلاح، وذلك بعد نجاح فيلمه الأخير "ع الزيرو"، الذي شاركت فيه الفنانة نيللي كريم البطولة.

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رئيس بعثة منتخب مصر يكشف حقيقة إصابة حجازى وموقفه من مواجهة موزمبيق

كشف خالد الدرندلي رئيس بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار، حقيقة إصابة أحمد حجازي مدافع الفراعنة، مؤكدًا على أن إصابته بسيطة وأنه سيكون جاهزًا لمواجهة موزمبيق.

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أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 14 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها، وتعتبر الفراخ من السلع الأساسية التي يهتم بها المواطنين.

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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يمنع الفلسطينيين من ممارسة حياتهم الطبيعية فى الضفة الغربية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته وممارساته الوحشية ضد الضفة الغربية، ويمنع الفلسطينيين من ممارسة حياتهم الطبيعية في الضفة.

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الأونروا: قصف إسرائيل لـ«غزة» خلال 100 يوم تسبب فى أكبر تهجير للفلسطينيين منذ 1948

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أمس السبت، إن القصف الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة تسبب حتى الآن في نزوح جماعي هو أكبر تهجير للفلسطينيين منذ عام 1948.

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