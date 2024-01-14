الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حقيقة تقديم محمد رمضان فيلم عن حياة "مو صلاح"

محمد صلاح ومحمد رمضان
محمد صلاح ومحمد رمضان

تصدر الفنان محمد رمضان محركات البحث الإلكتروني"جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن تقديم فيلم سينمائي عن الفرعون المصري محمد صلاح، وذلك بعد نجاح فيلمه الأخير "ع الزيرو"، الذي شاركت فيه الفنانة نيللي كريم البطولة.

وعلمت "الدستور" من مصادر مقربة من الفنان محمد رمضان، أنه يدرس تقديم فيلم جديد يتحدث عن اللاعب محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وجار الآن تحضيرات الفيلم والعمل عليه.

حقيقة تقديم محمد رمضان فيلم عن حياة “مو صلاح”

وسيجسد الفنان محمد رمضان حياة ومسيرة “مو صلاح”، خاصةً أنه حكاية مهلمة ومؤثرة في كثير من الشباب، وسيشاركه الفنان الطفل منذر مهران الذي يلعب شخصيته في سن صغير.


فيلم ع الزيرو 

تدور قصة فيلم “ع الزيرو” في إطار إنساني ملىء بالتشويق والإثارة والمفاجآت، حيث يجد حمزة دراجون الذي يعمل في مجال الموسيقى، محاطًا بعصابات خطيرة ومافيا تجارة أعضاء بشرية، وعليه المواجهة والتضحية بحياته من أجل ابنه.
فيلم “ع الزيرو” بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانة مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، محمد لطفي، الطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.

ظهور مميز لـ محمد رمضان فى حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

محمد رمضان عن حفل كأس الأمم الإفريقية: ثقة فى الله نجاح

وظهر الفنان  محمد رمضان، خلال حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل، والتي من المقرر أن يشارك فيها منتخب مصر ليخوض المبارايات.

وشارك الفنان محمد رمضان بعض المطربين لأداء الأغنية الرسمية الخاصة بالبطولة تحت عنوان "شايفين في أفريقيا متجمعين",

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