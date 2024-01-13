السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ظهور مميز لـ محمد رمضان فى حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

محمد رمضان
محمد رمضان

ظهر المطرب محمد رمضان خلال حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

وتقام المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو في تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب "الحسن واتارا" بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وشارك محمد رمضان بعض المطربين لأداء الأغنية الرسمية الخاصة بالبطولة تحت عنوان "شايفين في أفريقيا متجمعين".

ويتواجد في حفل الافتتاح، الحسن واتارا الرئيس الإيفواري وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والعديد من الشخصيات البارزة في القارة السمراء.

وتضج شوارع مدينة أبيدجان بالإثارة حيث يتوافد المشجعون من جميع أنحاء أفريقيا قبل انطلاق أكبر احتفال لكرة القدم في القارة السمراء، من خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستبدأ في كوت ديفوار مساء السبت، عبر مباراة منتخب الأفيال مع غينيا بيساو.

وتحولت شوارع أبيدجان إلى بحر من الألوان والضجيج، حيث ارتدى المشجعون ألوان قمصان منتخبات بلادهم وامتلأت الشوارع والحانات بقمصان المنتخبات وأعلام الدول المشاركة والأبواق.

وفي الأيام التي سبقت البطولة توافد المشجعون بأعداد كبيرة من دول مجاورة مثل بوركينا فاسو ومالي وغانا والسنغال وموريتانيا ونيجيريا، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) اليوم السبت.

ويستغل البائعون حالة الهوس التي تمر بها جماهير كرة القدم،  لزيادة مبيعاتهم من القمصان والقبعات والأوشحة، وتمتلئ الطرقات بأبواق السيارات والدراجات النارية التي ترفع الأعلام، بينما يسيطر الفخر الوطني على أبيدجان.

وتحظى ألوان كوت ديفوار والسنغال وبوركينا فاسو وغانا والمغرب ومالي بشعبية خاصة، لكن قمصان نيجيريا والكاميرون ودول شمال أفريقيا ومن بينها مصر تباع أيضًا بسرعة كبيرة.

اقرأ أيضا.. أندريه أيو نجم المنتخب الغاني: هدفنا تصحيح أخطاء الماضي في أمم أفريقيا

محمد رمضان كأس الأمم الأفريقية بطلة كوت ديفوار امم افريقيا 2024 افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023

مواد متعلقة

أندريه أيو نجم المنتخب الغاني: هدفنا تصحيح أخطاء الماضي في أمم أفريقيا

مدرب غانا: جاهزون لمواجهة الرأس الأخضر بكأس أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مواجهة موزمبيق بأمم إفريقيا 2023

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

محتلون كاذبون.. هل أطلعت مصر إسرائيل على توقيت عملية طوفان الأقصى؟

خدت عيالها معاها العمرة.. مرات مجدي الهواري استفزت غادة عادل وحطت مانيكير وتاتوه في الحرم (فيديوجراف)

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى