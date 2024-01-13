مدرب غانا: جاهزون لمواجهة الرأس الأخضر بكأس أمم أفريقيا

أكد كريس هيوتون المدير الفني للمنتخب الغاني، جاهزية فريقه لمواجهة منتخب الرأس الأخضر(كاب فيردي) ببطولة أمم أفريقيا التي تنطلق اليوم في كوت ديفوار وتستمر حتي 11 فبراير المقبل.



وقال هيوتون في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن فريقه جاهز للمواجهة الأولي بالبطولة رغم صعوبة المنافسة قياسا بالتطور الكبير في كرة القدم بالقارة.



وأضاف: "خضنا معسكرا تدريبيا في غانا قبل الوصول إلي كوت ديفوار، ولدينا تطلعات بتقديم مستوي جيد والذهاب الي أبعد مدى".



وأوضح أن لاعبه محمد قدوس سيخضع لفحص طبي أخير غدًا لتحديد موقفه من المباراة الأولي بالبطولة.



وكان محمد قدوس مهاجم ويستهام الإنجليزي، قد تعرض لإصابة في مواجهة غانا أمام ناميبيا التي انتهت بالتعادل السلبي يوم الثامن من الشهر الجاري.



ويدخل منتخب غانا النسخة المقامة في كوت ديفوار، بهدف استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 42 عاما، حيث يعود اللقب الأخير لغانا في البطولة لنسخة عام 1982، وتوجت قبل ذلك باللقب أعوام 1963 و1965 و1978.



وكانت النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في الكاميرون عام 2022، قد شهدت خروج غانا من دور المجموعات، بعد احتلاله المركز الرابع والأخير بالمجموعة الثالثة التي ضمت كذلك منتخبات المغرب وجزر القمر والجابون.



ويستهل المنتخب الغاني مشواره بمواجهة الرأس الأخضر(كاب فيردي) غدا الأحد، قبل مواجهة مصر في الجولة الثانية يوم 18 من الشهر الجاري، ويختتم مواجهاته بدور المجموعات أمام موزمبيق بعد ذلك بأربعة أيام.

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