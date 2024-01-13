منافس مصر.. مدرب موزمبيق: فيتوريا مدرب رائع.. وقوتنا فى المجموعة

قال شيكينيو كوندي المدير الفني لمنتخب موزمبيق، إنه يحترم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة المنتخبين غدًا في كأس أمم إفريقيا.

وأكد كوندي، في المؤتمر الصحفي للقاء: "جيني كاتامو سيغيب عن لقاء مصر، وهذا أمر مؤسف أنه لن يكون متاحا للمشاركة غدًا، لكنني أقترح أن يفكر كاف في القوانين واللوائح مرة أخرى".

وأضاف: "ليس من العدل أنه بسبب بطاقتين صفراء في مباريات التصفيات، يغيب لاعب عن منتخب بلاده في أمم إفريقيا، لكننا سوف نسعى للدفع ببديل له في مكانه، وتقديم أفضل ما لدينا في غيابه".

وتابع: "كنت أتمنى أن تلعب المباراة في ظروف أفضل لنا، لدينا 4 لاعبين سيغيبون عن اللقاء في عدة مراكز بالفريق، ولكن نعمل على تجهيزهم من أجل اللحاق بالمباريات الأخرى".

وأوضح: "ما قاله روي فيتوريا يستحق الإشادة، فهو مدرب برتغالي رائع، أعرفه من خلال تاريخه وعمله ونجاحاته في بنفيكا، لديه مسيرة عظيمة، عن طريق هذا التواضع الذي يمتلكه بالإضافة لإمكاناته، ولكن لن نعتمد على هذه الإشادة".

وواصل: "نظريًا منتخب مصر أقوى منا، نعرف أن هناك منتخبات أخرى تستحق كل الاحترام، وينقصنا بعض اللاعبين الذين يشاركون في البطولات الأوروبية، ولا يلعبون معنا".

وأتم: "الانطباع لدينا أن هذه البطولة ستكون جيدة، ولدينا العديد من الخبرات الكبيرة للمشاركة في هذه المسابقات، وشاركت في ثلاث بطولات لأمم إفريقيا كلاعب، لذلك لدي الخبرات التي أعطيها لبعض اللاعبين، لكي يشكلوا جزءًا من تاريخ كرة القدم في موزمبيق، ليس لدينا لاعبون أقوياء، مثل محمد صلاح وساديو ماني، ولكن قوتنا هي في المجموعة التي تعمل كفريق متكامل داخل الملعب، نحن نقوم بعمل خطة واضحة، ونمتلك لاعبين جيدين يستطيعون أن يستغلوا هذه الفرصة".