السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس مصر.. مدرب موزمبيق: فيتوريا مدرب رائع.. وقوتنا فى المجموعة

مدرب موزمبيق
مدرب موزمبيق

قال شيكينيو كوندي المدير الفني لمنتخب موزمبيق، إنه يحترم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة المنتخبين غدًا في كأس أمم إفريقيا.

وأكد كوندي، في المؤتمر الصحفي للقاء: "جيني كاتامو سيغيب عن لقاء مصر، وهذا أمر مؤسف أنه لن يكون متاحا للمشاركة غدًا، لكنني أقترح أن يفكر كاف في القوانين واللوائح مرة أخرى".

وأضاف: "ليس من العدل أنه بسبب بطاقتين صفراء في مباريات التصفيات، يغيب لاعب عن منتخب بلاده في أمم إفريقيا، لكننا سوف نسعى للدفع ببديل له في مكانه، وتقديم أفضل ما لدينا في غيابه". 

وتابع: "كنت أتمنى أن تلعب المباراة في ظروف أفضل لنا، لدينا 4 لاعبين سيغيبون عن اللقاء في عدة مراكز بالفريق، ولكن نعمل على تجهيزهم من أجل اللحاق بالمباريات الأخرى".

وأوضح: "ما قاله روي فيتوريا يستحق الإشادة، فهو مدرب برتغالي رائع، أعرفه من خلال تاريخه وعمله ونجاحاته في بنفيكا، لديه مسيرة عظيمة، عن طريق هذا التواضع الذي يمتلكه بالإضافة لإمكاناته، ولكن لن نعتمد على هذه الإشادة".

وواصل: "نظريًا منتخب مصر أقوى منا، نعرف أن هناك منتخبات أخرى تستحق كل الاحترام، وينقصنا بعض اللاعبين الذين يشاركون في البطولات الأوروبية، ولا يلعبون معنا".

وأتم: "الانطباع لدينا أن هذه البطولة ستكون جيدة، ولدينا العديد من الخبرات الكبيرة للمشاركة في هذه المسابقات، وشاركت في ثلاث بطولات لأمم إفريقيا كلاعب، لذلك لدي الخبرات التي أعطيها لبعض اللاعبين، لكي يشكلوا جزءًا من تاريخ كرة القدم في موزمبيق، ليس لدينا لاعبون أقوياء، مثل محمد صلاح وساديو ماني، ولكن قوتنا هي في المجموعة التي تعمل كفريق متكامل داخل الملعب، نحن نقوم بعمل خطة واضحة، ونمتلك لاعبين جيدين يستطيعون أن يستغلوا هذه الفرصة".

منتخب مصر مباراة مصر وموزمبيق منتخب موزمبيق كأس أمم إفريقيا

مواد متعلقة

مصطفى محمد: كلنا على قلب رجل واحد.. و"صلاح" قائد بمعنى الكلمة

فيتوريا: نحترم موزمبيق وطموحاتنا كبيرة فى بطولة أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

تكليف رئاسى بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كيف تستفيد من مدخراتك بالدولار فى مصر؟.. "الدستور" يوضح

التحريات تكشف تفاصيل جديدة في مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ26 بفندق شهير

"ضرب فى الشارع".. القصة الكاملة لسحل سيدة من طليقها بسبب "حق مشروع"

الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى