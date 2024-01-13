مصطفى محمد: كلنا على قلب رجل واحد.. و"صلاح" قائد بمعنى الكلمة

أكد مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، استعداد زملائه لخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2023 التي تنطلق فعالياتها اليوم في كوت ديفوار.

ووصف مهاجم الفراعنة، بطولة إفريقيا، ببطولة الكبار والصعبة، مشيرًا إلى أن الجميع يلعب كل مباراة كانّها بطولة منفصلة بذاتها.

المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر استعدادًا للقاء موزمبيق

وقال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة موزمبيق غدًا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023: "كل تركيزنا حاليًا مع موزمبيق، وأن نكسب ونحصد النقاط الثلاث".

وأضاف: "ضربة البداية أمام نيجيريا البطولة الماضية كانت صعبة، ولكن عدلنا الأخطاء بعدها، الكرة في إفريقيا تتطور، ونلعب كل مباراة كأنها بطولة خاصة".

وتعرض المنتخب الوطني لخسارة مفاجئة أمام نيجيريا بهدف دون رد، في مستهل مشوار الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية في نسختها الأخيرة بالكاميرون 2021.

وأكمل مصطفى محمد: "كلنا منتخب مصر وكلنا علي قلب رجل واحد.. نحارب لهدف معين وهو المنتخب الوطني وتحقيق الحلم، ونمتلك لاعبين كبارًا وجهازًا فنيًا على مستوى عال والحظ لم يحالفنا في بطولة الكاميرون ومن قبلها الجابون، ومحمد صلاح قائد بمعنى الكلمة وهو لاعب كبير نحاول أن نستفيد منه لإسعاد الجماهير".

ويختتم المنتخب الوطني تدريباته اليوم السبت على ملعب جاردان بوتانيك المخصص لتدريب الفراعنة، في ظل منع الاتحاد الإفريقي جميع المنتخبات المشاركة من خوض أي تدريبات على ملاعب البطولة.

ويشهد مران الفراعنة شرح خطة المباراة وكيفية تحقيق الزيادة الهجومية، والضغط العالي على المنافس من أجل استخلاص الكرات وعدم إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى مرمى منتخب مصر، خاصة أن فيتوريا يعلم جيدا أن ميزة منتخب مصر وقوته تتمثل فى الشق الهجومي ولاعبي الوسط، في حين هناك بعض المشاكل على مستوى خط الدفاع.