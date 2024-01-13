السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أندريه أيو نجم المنتخب الغاني: هدفنا تصحيح أخطاء الماضي في أمم أفريقيا

أندريه أيو نجم
أندريه أيو نجم

يستعد أندريه آيو للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما سبق له وأن ساعد الفريق الغاني في الوصول إلى النهائي مرتين، ويأمل في التقدم بخطوة أخرى إلى الأمام.

وقال مهاجم سوانزي السابق في تصريحات صحفية  "إنها بطولة كبيرة لنا كفريق، النسخة الأخيرة كانت صعبة للغاية، لكن لأن هناك العديد من البطولات التي نشارك بها،حدثت أمور قبل تلك البطولة فكان من الطبيعي أن تمضي على هذه الصورة".

وأضاف: "نحتاج للتعلم من تلك الأشياء لكي لا تحدث مرة أخرى".

وأوضح: "أنها البطولة الأفريقية الثامنة التي أشارك بها، كنت جالسا هناك لعدة مرات في السنوات الأخيرة، لكن الطموح لم يتغير، منذ أن بدأت في عام 2008، كان دائما لدي الطموح بالفوز بالكأس".

ويتواجد المنتخب الغاني في المجموعة الثانية بالبطولة إلى جانب منتخبات مصر والرأس الأخضر وموزمبيق، ويستعد لمواجهة الرأس الأخضر غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى.

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