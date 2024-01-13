السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأناقة والموضة فى حياة مديحة كامل (صور)

مديحة كامل
مديحة كامل

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنانة القديرة مديحة كامل، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 13 يناير عام 1997، عن عمر يناهر الـ 48 عامًا، إثر تعرضها لضعف في عضلة القلب.

والفنانة القديرة مديحة كامل، من ضمن أجمل فنانات الزمن الجميل الذين يمتلكون الجمال والموهبة معًا، واستطاعت "مديحة كامل" خطف قلوب جماهيرها بسبب أعملها المميزة والمختلفة التي لقت نجاح كبير خلال مسيرتها الفنية.

وقدمت الفنانة القديرة مديحة كامل، الكثير من الأعمال الفنية التي أعتمدت بشكل كبير على موهبتها وقوتها الفنية، وكانت الملابس في المرتبة الثانية فكانت “مديحة” تدرس الدور الخاص بها أولًا ثم تهتم بملايس الشخصية التي تليق بها.

الأناقة والموضة فى حياة الفنانة مديحة كامل 

وعملت مديحة كامل، قبل بداية مشوارها الفني في عروض الأزياء والموضة، وساعدتها هذه المهنة بشكل كبير على اختياراتها للفساتين التي تليق بأدورها الفنية، والتي عملت على إبراز رشاقتها وجمال جسمها.

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الأناقةوالموضة فى حياة الفنانة مديحة كامل (صور)

كانت تتمتع الفنانة الراحلة مديحة كامل، بملامح ناعمة وبريئة وهذه المميزات ساعدتها بشكل كبير في أداء أدوارها المختلفة، أما عن الأناقة والموضة فكانت دائمًا ترتدي الملابس التي تعمل على تحديد جمال الجسم ورشاقته، أما عن الميك أب فكانت تعتمد في بعض الأحيان على المكياج القوي والحاد لإبراز قوة ملامحها، وفي أوقات أخرى كانت تعتمد على جمالها الطبيعي أو الظهور بمكياج خفيف من حيث درجات الألوان.

 الأناقة والموضة فى حياة الفنانة مديحة كامل
 الأناقة والموضة فى حياة الفنانة مديحة كامل
 الأناقة والموضة فى حياة الفنانة مديحة كامل

وبالرغم من ملامحها الأوروبية الجميلة إلا أنها أستطاعت التلون وتقديم كافة الأدوار المختلفة خلال مسيرتها الفنية ما بين سيدة الأعمال والسيدة التي تعيش في المناطق العشوائية، مع إرتداء العبائة والشبشب.

 الأناقة والموضة فى حياة الفنانة مديحة كامل
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