بعد وفاته.. من هو الفنان عثمان محمد علي مكتشف مديحة كامل؟

رحل الفنان القدير عثمان محمد علي عن عالمنا منذ قليل، عن عمر ناهز 88 عاما، وهو والد الفنانة سلوى عثمان، ولم يحدد حتى الآن موعد الجنازة أو العزاء، ويرصد “الدستور” خلال التقرير التالي مشوار الفنان الراحل.

ولد عثمان محمد علي في الإسكندرية في عام 1935 واشتهر بتقديم الأدوار الثانوية في كثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، وكانت بدايته المهنية مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل في أحد بنوك الإسكندرية.

بدأ حياته الفنية بالمشاركة في الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية، فقد شارك فى أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان والوهم).

كما شارك الراحل في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها (رأفت الهجان، حارة المحروسة، لن أعيش فى جلباب أبي، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى فى عزو، الإمام الشافعي). من أفلامه السينمائية (دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة).

ويعتبر الفنان الراحل أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

كما اكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.