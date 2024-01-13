السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

درة برج الجدي.. هذا ما يؤثر عليهم

درة
درة

تحتفل اليوم النجمة التونسية درة بعيد ميلادها الـ 44 عاماً في 13 يناير، فهمي من مواليد برج الجدي الذي يحمل الكثير من الصفات المختلفة، أبرزهم حب السفر وشراء الملابس الجديدة من الماركات العالمية.

تعد التونسية درة، من أبرز فنانات السينما والتي قدمت الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية خلال مسيرتها الفنية، وأستطاعت جذب قلوب جماهيرها بسبب أعملها المميزة وشكلها الأنيق والمختلف.

في عيد ميلاد الفنانة درة.. أكثر ما يؤثر على برج الجدي 

وتزامناً مع احتفال النجمة التونسية درة بعيد ميلادها اليوم، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير معلومات لا تعرفها عن أنثى برج الجدي التي تتمتع بصفاتها المبهجة والمختلفة عن باقي الأبراج، ولعشاق علم الفلك إليكم أكثر ما يؤثر على برج الجدي في السطور التالية:

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في عيد ميلاد الفنانة درة.. أكثر ما يؤثر على برج الجدي 

يعرف عن برج الجدي أنه من ضمن الأبراج تاثراً في العلاقات إذا كانت العلاقة حب أو علاقة صداقة، فـ عندما تحب أنثى الجدي تعطي كل ما لديها من طاقة حب كبيرة لمن تحبه، لذلك إحرص على التعامل مع  أنثى الجدي لأنها تعطي بصدق، فيجب أن تحافظ عليها لأن سرها في قلبها الذي يتحكم بها بشكل كبير.

في عيد ميلاد الفنانة درة.. أكثر ما يؤثر على برج الجدي 

تحرص أنثى الجدي على الاستمتاع بحياتها على طريقتها الخاصة، من خلال السفر وشراء الملابس الجديدة والعطور المختلفة، فالتسوق من أكثر الأشياء الممتعة التي تقدمها لنفسها، ودائمًا تريد الدخول في علاقات هادئة مريحة بعيدًا عن المشاكل، ويعرف عن برج الجدي أنه شخص عاطفي ورومانسي ويعشق الحياة الزوجية ويقدرها.

في عيد ميلاد الفنانة درة.. أكثر ما يؤثر على برج الجدي 

ووفقاً بتوقعات خبراء الفلك والأبراج، تعد أنثى الجدي من أكثر الأبراج حظًا في عام 2024، فهي من ضمن النساء الذين يبحثون عن كل ما هو جديد ومميز في الحياة، تحب أنثى الجدي السفر وشراء الملابس الجديدة غالية الثمن نوع من أنواع الترفيهه للشعور بالسعادة.

في عيد ميلاد الفنانة درة.. أكثر ما يؤثر على برج الجدي 
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