استشهدت فى قصف للاحتلال.. من هى بطلة الأوليمبية الفلسطينية نغم أبوسمرة؟

تصدرت أنباء استشهاد بطلة الأوليمبية الفلسطينية نغم أبوسمرة، ترند البحث عبر محركات الإنترنت وعلى تطبيق المنشورات القصيرة “إكس” تويترًا سابقًا، بعد تعرض منزلها للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

استشهاد بطلة الأوليمبية الفلسطينية نغم أبوسمرة

وأثار استشهاد بطلة الأوليمبية الفلسطينية نغم أبوسمرة حالة حزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر قصتها على تطبيق “إكس” تويتر سابقًا، وكانت القصة أنها تعرضت للغدر وتحطيم الأحلام على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تعرض منزلها للقصف الإسرئيلي، وتسبب في بتر ساقها اليمنى وأيضا تعرضت لكسور مضاعفة في القدم اليسرى، بالإضافة إلى خلع في الكتف، وحينها طالبت عائلتها بمساعدتِها في استكمال علاجها خارج القطاع.

استشهاد بطلة الأوليمبية الفلسطينية نغم أبوسمرة

من هي بطلة الأوليمبية الفلسطينية نغم أبوسمرة؟

عشقت الفلسطينية نغم أبوسمرة، الرياضة منذ نعومة أظفارها، فهي ولدت لأسرة محبة للرياضة، لتدرس بعدها في التربية الرياضية رغم حصولها على مجموع مرتفع في الثانوية العامة.

وتبلغ الفلسطينية نغم أبوسمرة، من العمر 26 عامًا، وحصلت على المركز الثاني على مستوى فلسطين في مسابقة "بطولة فلسطين" في عامي 2017 و2018 والمركز الأول على مستوى قطاع غزة.

بطلة الأوليمبية الفلسطينية نغم أبوسمرة

وكانت تحلم الفلسطينية نغم أبوسمرة، لتجهيز ناد لتدريب الفتيات في غزة على ممارسة الكاراتيه ونشر فكرة أهمية ممارسة الرياضة للدفاع عن النفس، وأهميتها للجسم وخاصة للفتيات.

وانضمت نغم أبوسمرة، للمنتخب الفلسطيني الوطني باللعبة القتالية، وحصلت على الحزام الأسود في سن مبكرة ضمن بطولات الفئات العمرية عام 2011.

غارات جوية وقصف مدفعى مستمر على غزة

الجدير بالذكر، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 99 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية على أرجاء متفرقة من القطاع المحاصر، مرتكبًا مجازر دامية جديدة ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان.