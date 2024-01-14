بعد 100 يوم من الحرب.. أبرز الصور التى هزت مشاعر العالم من قطاع غزة

بعد مرور 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما زالت الحرب مستمرة على سكان فلسطين، ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية على أرجاء متفرقة من القطاع المحاصر، مرتكبًا مجازر دامية جديدة ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان.

أبرز الصور التي هزت مشاعر العالم في حرب غزة

وبالرغم من سقوط الكثير من الشهداء تستمر هجمات الاحتلال الإسرائيلي، لارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين من قتل الأطفال والأبرياء والنساء وهدم المنازل ونزوح السكان الأصليين من وطنهم.

أبرز الصور التي هزت مشاعر العالم في حرب غزة

ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر عام 2023، شاهد العالم بشاعة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق، إلى أكثر من 23 ألف شهيد، ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

أبرز الصور التي هزت مشاعر العالم في حرب غزة

أبرز الصور التي هزت مشاعر العالم في حرب غزة

وألقت قوات الاحتلال أكثر من 29 ألف قنبلة على قطاع غزة وفي نهاية ديسمبر الماضي، كان قد تم تدمير 40% من المنازل في القطاع وفقًا لتقديرات أولية.

أبرز الصور التي هزت مشاعر العالم في حرب غزة

أبرز الصور التي هزت مشاعر العالم في حرب غزة

وفي سياق متصل، تستمر جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، لتعم فلسطين بالدمار الهائل للمبانى والمنازل فى غزة، فقد يحتاج القطاع من 7 إلى 10 سنوات لإزالة ركام 100 يوم فقط من العدوان الغاشم.