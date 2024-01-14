الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري من اكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت من قبل الكثير.

وشهد سعر الدولار في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في الفترة الأخيرة تذبذب ما بين الإرتفاع والإنخفاض، واستقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وإليكم من موقع “الدستور”  سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في أخر تحديث له:

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 14-1-2024 فى البنوك 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30.8380، و للبيع 30.9357.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بي سي HSBC،بلوم، المصرف المتحد،الإمارات دبي الوطني،المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB،كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنكي (الأهلي، مصر) نحو  30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

اسعار العملات في مصر اليوم

وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.62 جنيه للشراء و33.89 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.73 جنيه للشراء، و34.01 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.83 جنيه للشراء و33.99 جنيه للبيع.

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