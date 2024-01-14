للحصول على بشرة ناعمة.. فيتامين واحد يغنيكي عن مستحضرات التجميل

يعد فيتامين سي من أكثر الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بشكل منتظم، فهو من الفيتامينات المهمة للبشرة للحصول على النضارة المطلوبة ويحمي من الشيخوخة والتجاعيد.

ووفقًا لموقع "very well health"، بعمل فيتامين سي على تفتيح البشرة وتخفيف فرط التصبغ، ويساعد على تخفيف ظهور الهالات تحت العين، ويعزز إنتاج الكولاجين، ويساعد على التئام الجروح، ويساعد أيضًا في الحماية من حروق الشمس جنبًا إلى جنب مع واقي الشمس.

وفي هذا التقرير يرصد "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن فوائد فيتامين سي للجسم والبشرة أيضًا، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

فوائد فيتامين سي للجسم والبشرة أيضًا

يساعد فيتامين سي في عملية إنقاص الوزن وخفض مؤشر كتلة الجسم، حيث يعمل فيتامين سي على أكسدة الدهون في الجسم أثناء التمارين متوسطة الكثافة، وقد يواجه الشخص صعوبة في فقدان الدهون في حال كان يعاني من نقص فيتامين ج.

ويلعب دورًا فعالًا في وظيفة المناعة، ويحسن من عملية امتصاص الحديد الموجود في الأغذية النباتية، ويساهم في تقليل الكوليسترول الكلي والكوليسترول السيء والدهون الثلاثية.

فواكه وخضروات تحتوي على فيتامين سي

البرتقال

يعتبر البرتقال من أفضل مصادر فيتامين سي، حيث يوفر نسبة عالية منه.

فواكه وخضروات تحتوي على فيتامين سي

الليمون

يحتوي الليمون على كمية كبيرة من فيتامين سي، ويمكن استخدامه في العديد من الأطباق والمشروبات.

فواكه وخضروات تحتوي على فيتامين سي

الفراولة

تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا بفيتامين سي، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية.

فواكه وخضروات تحتوي على فيتامين سي

الكرز

يحتوي الكرز على مستويات عالية من فيتامين سي، بالإضافة إلى فوائده الأخرى للصحة.

فواكه وخضروات تحتوي على فيتامين سي

الفلفل الأحمر

يحتوي الفلفل الأحمر على كمية كبيرة من فيتامين سي، ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات.

فواكه وخضروات تحتوي على فيتامين سي

البروكلي

يعتبر البروكلي مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي، بالإضافة إلى فوائده الغذائية الأخرى.

فواكه وخضروات تحتوي على فيتامين سي

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اللفت

يحتوي اللفت على كمية جيدة من فيتامين سي، ويمكن استخدامه في تحضير السلطات والوجبات الصحية.