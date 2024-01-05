منها زيت الزيتون.. نصائح وطرق طبيعية للتخلص من تشقق القدمين خلال الشتاء

تعتبر مشكلة تشققات القدم من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات خلال فصل الشتاء، ولا تعلم أغلب الفتيات كيفية التعامل مع تلك المشكلة وهو ما يسبب زيادة تلك الأزمة خلال الشتاء وما زيادة تكلفة اغلب المنتجات فتجد الفتيات صعوبة في شراء المنتجات للعناية بقدمهم.

طرق طبيعية تساعد في التخلص من مشكلة تشققات القدمين

‏ووفقا لما جاء فى موقع "هيلث"، فهناك مجموعة من الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من تلك المشكلة والتي يتمثل أهمها في استخدام زيت الزيتون من خلال تسخين القليل منه على النار ثم وضعه على القدمين مع مراعاة ارتداء الجوارب وذلك قبل النوم مباشرة.

كما يمكن استخدام زيت جوز الهند للتخلص من تلك المشكلة من خلال خلط قليل من الحليب إلى زيت جوز الهند وتدليك القدمين بتلك الخلطة لمدة ‫ربع‬ ساعة فسوف يساعد جوز الهند على التخلص من تشققات القدمين لما يحتوي من المواد مضاد الأكسدة تساعد في التخلص من مشاكل الجلد الذي تظهر خلال فصل الشتاء.



كيف تتخلصين من مشكلة تشقق القدمين خلال الشتاء؟

‏كما يمكن استخدام زيت الجوجويا للتخلص من مشكلة تشقق القدمين من خلال وضع قليل من الزيت على القدم واستخدام الجوارب للتأكد من امتصاص الجلد للزيت.



فازلين مع عسل النحل

‏ومن ضمن الطرق التي تساعد في التخلص من مشكلة تشقق القدمين خلال فصل الشتاء وضع فازلين مع عسل النحل على القدم لمدة نصف ساعة ثم تنظيف القدم جيدا بعد ذلك، ويجب الحرص على تناول الماء بكميات كبيرة خلال فصل الشتاء فالبعض لي يحرص على تناول الماء خلال الفصل الشتاء وهو ما يزيد من حجم مشكلة تشقق القدمين.