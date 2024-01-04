عناية بالبشرة في فصل الشتاء.. كيفية الحصول على بشرة متوهجة لحفل زفافك

تعطي كل عروسة الأولوية للعناية ببشرتها قبل حفل الزفاف، والوقت الصحيح حينها قبل الحفل بثلاث أشهر على الأقل فغالبًا ما تصبح بشرتنا متشققة ومتقشرة وباهتة وجافة بسبب الظروف الجوية القاسية التي تجعل بشرتنا تفقد زيوتها الطبيعية، مما يجعلها جافة وبلا حياة، والأمر يبدء من التغذية .

وفقًا لموقع “health” الطبي نرصد فيما يلي باتباع نهج شامل يتضمن التغذية وإدارة الإجهاد والترطيب، بداية من تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وإضافة المكملات الغذائية مثل الجلوتاثيون والكولاجين النباتي، والاعتماد على روتينًا يوميًا للعناية بالبشرة صباحًا ومساءً مع الأمصال التي تحتوي على مكونات مثل مستخلص الكركم وفيتامين سي.

التغذية من أجل التألق: تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يوميًا، والموجودة في الخضار الورقية الخضراء والمكسرات والبذور والفواكه والأطعمة الكاملة. قم بدمج أقراص الجلوتاثيون كمكمل ضروري للحصول على بشرة مشرقة ومشرقة وصحية. قم بتضمين منشئ الكولاجين النباتي اليومي للحصول على بشرة متوهجة وشابة.

قوة المصل: طور روتينًا صباحًا ومساءً باستخدام منتجات التجميل النظيفة المصممة خصيصًا لنوع بشرتك. أعط الأولوية للتنظيف والتنغيم والترطيب، يليه المصل وواقي الشمس (صباحًا فقط)، فكر في التقشير اللطيف والاستخدام الأسبوعي للأقنعة النشطة بيولوجيًا مع فيتامين C لتعزيز إشراق البشرة، تتغلغل الأمصال المتخصصة بمستخلص الكركم وفيتامين C وزيت ثمر الورد بشكل أعمق لمعالجة حب الشباب والتصبغ والشيخوخة والبهتان.

أساسيات النوم والترطيب: ضمان 7-8 ساعات من النوم الجميل للحصول على بشرة مرطبة ومُصلحة بشكل أفضل. قم بترطيب البشرة باستخدام 2-3 لتر من الماء يوميًا للتحكم في مستويات الرطوبة، وتعزيز مرونة الجلد، والحفاظ على توازن درجة الحموضة، وطرد السموم، وتقليل التجاعيد، ومنع البثور، والحصول على بشرة مثالية ليومك الكبير.

حافظ على هدوئك واستمتع: استمتع بكل لحظة في يومك الكبير دون ضغوط. تحكم في التوتر من خلال اليوغا أو التأمل لمنع إفراز الكورتيزول الزائد، مما قد يؤدي إلى الإفراط في إنتاج الزهم وظهور البثور، حدد موعدًا لعلاجات البشرة مثل التنظيف العميق وعلاجات الوجه قبل 10 إلى 15 يومًا من الزفاف لتجنب ظهور الحبوب في اللحظة الأخيرة.

هذا الروتين الشخصي هو المفتاح لتحقيق توهج داخلي طبيعي، تأكد من الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة، فهو أمر ضروري لإصلاح بشرتك والحفاظ على رطوبتها، بالإضافة إلى ذلك، حافظ على مستويات الترطيب لديك وإدارة الإجهاد بشكل فعال من خلال ممارسات اليوغا أو التأمل، إن اتباع هذه النصائح الشخصية باستمرار لمدة ثلاثة أشهر يصبح التزامًا بالكشف عن بشرة صحية ومضيئة في يوم النصر الخاص بك.