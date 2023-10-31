فواكه وخضروات تحتوي على فيتامين سي

يُعَدُ فيتامين سي من الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، فهو يلعب دورًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة وتحسين صحة الجلد، بالإضافة إلى دوره في إنتاج الكولاجين وتحسين صحة العينين والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

ومن المعروف أن أفضل طريقة للحصول على فيتامين سي هي عن طريق تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي عليه.

وتُعَدُ الخضروات والفواكه المشبعة بفيتامين سي من أهم العناصر الغذائية التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي الصحي، وذلك لأنها تساعد في تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض. وتشمل هذه الخضروات والفواكه، على سبيل المثال لا الحصر، البرتقال، الليمون، الفراولة، الكرز، الفلفل الأحمر، البروكلي، واللفت.

ويرصد "الدستور" أبرز الفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامين سي لصحة الجسم، والتي يمكن تضمينها في النظام الغذائي للحصول على هذا الفيتامين بشكل صحي وفعال، وتشمل هذه الخضروات والفواكه:

البرتقال

يعتبر البرتقال من أفضل مصادر فيتامين سي، حيث يوفر نسبة عالية منه.

الليمون

يحتوي الليمون على كمية كبيرة من فيتامين سي، ويمكن استخدامه في العديد من الأطباق والمشروبات.

الفراولة

تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا بفيتامين سي، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية.

الكرز

يحتوي الكرز على مستويات عالية من فيتامين سي، بالإضافة إلى فوائده الأخرى للصحة.

الفلفل الأحمر: يحتوي الفلفل الأحمر على كمية كبيرة من فيتامين سي، ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات.

البروكلي

يعتبر البروكلي مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي، بالإضافة إلى فوائده الغذائية الأخرى.

اللفت

يحتوي اللفت على كمية جيدة من فيتامين سي، ويمكن استخدامه في تحضير السلطات والوجبات الصحية.

هذه بعض الأمثلة على الخضروات والفواكه التي تحتوي على فيتامين سي، وهناك أيضًا العديد من المصادر الأخرى التي يمكن استكشافها لزيادة استهلاك فيتامين سي في النظام الغذائي.