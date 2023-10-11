احذر نقص "فيتامين سي" يعرضك للإرهاق العام.. وهذه الأطعمة غنية به

يعانى الكثير من أصحاب المناعة الضعيفة من التعرض لأمراض خاصة في فترة تغير الفصول، حيث يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض نتيجة ضعف جهازهم المناعي، ويبحثوا طوال الوقت عن كيفية رفع كفاءة جهازهم المناعي ليحموا أنفسهم من التعرض للأمراض.

الرجال يحتاجوا لـ "90 مل جرام يوميًا" من فيتامين سي

ووفقا لما جاء في موقع "health"، فهناك مجموعة من الأمور التي تساعد بشكل كبير في رفع كفاءة جهاز المناعة، وبالتالي الحماية من التعرض للعديد من الأمراض الموسمية، فيحتاج الرجال ما يقرب من 90 مل جرام يوميًا من فيتامين سي، والنساء 75 مل جرام يوميًا، والنساء الحوامل والمرضعات 85-120 مل جرام يوميًا.

نقص فيتامين سي يسبب التعرض للإرهاق العام

ولا يقتصر نقص فيتامين سي في الجسم فقط على ضعف المناعة ولكن ينتج عنه التعرض للتعب والضعف العام، والتعب العضلي، وآلام المفاصل، إلى جانب نقص المناعة وتكرار الإصابة بالعدوى، كما أنه من مخاطر نقص فيتامين سي، التعرض لمرض الإسقربوط، وهو مرض يحدث بسبب نقص فيتامين ج الحاد، ومن أعراضه الإرهاق وضعف النسيج الضام، وهشاشة الشعيرات الدموية.

الفلفل الألوان والليمون يمدوا الجسم بفيتامين سي

وعلى رأس الأطعمة التي تساعد في رفع كفاءة جهاز المناعة، تناول الليمون يساعد على إمداد الجسم بفيتامين سي اللازم لرفع كفاءة جهاز المناعة وبالتالى مقاومة الأمراض المختلفة، ويمكن تناول الليمون على نصف كوب من الماء أو عصره وتناوله بصورته الخام.

كما يساعد تناول الفلفل الألوان الأحمر والأصفر والأخضر على إمداد الجسم بفيتامين سي حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي اللازم لفرع جهاز المناعة، كما أن من ضمن مصادر فيتامين سي والتي تحتوي عليه بنسبة عالية الكيوي، فهي واحدة من أكثر الفواكه الغنية بفيتامين سي.

وفقا لما جاء في الموقع، فإن من ضمن الفواكه الغنية بفيتامين سي، الشمام والبطيخ، المانجو، البابايا، الأناناس، الفراولة، والتوت بري، أما عن الخضروات البروكليـ القرنبيط، السبانخ، والملفوف، واللفت، والخضروات الورقية الأخرى، والبطاطا الحلوة والبيضاء، والطماطم وعصير الطماطم، والبازيلاء الخضراء.