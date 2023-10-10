الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

عادات صحية يجب اتباعها يوميا

العادات الغذائية
العادات الغذائية

يبحث عدد كبير من الفتيات والسيدات على أبرز العادات التي يجب اتباعها في يومهم من أجل بداية حياة صحية بعيدة عن العادات الغذائية الخاطئة التي قد تسبب الإصابة بالأمراض المختلفة واكتساب مزيد من الوزن الذي قد ينتج عنه التعرض للإصابة بأمراض مثل أمراض السكر والقلب والضغط.

وفقًا لموقع health الطبي فإن من أبرز العادات الصحية التي يجب الحفاظ على اتباعها يوميا تناول مقدار 6 أكواب من الماء والحرص على تناول الماء أثناء الجلوس بدلا من الوقوف، وذلك لانه عندما يتم تناول الماء خلال الجلوس لانه يساعد بشكل كبير في تحسين عملية الهضم، وعدم الإصابة بالإمساك، كما أن تناول المياه على مدار اليوم يساعد بصورة كبيرة على زيادة معدل الحرق في الجسم ويزيد من الإحساس بالشبع لفترات طويلة.

الرغبة في بداية حياه صحية

كما أن من ضمن العادات الغذائية التي يجب اتباعها بشكل أساسي عند الرغبة في بداية حياة صحية، أن يتم الاعتماد على وجبة الإفطار وأن يتخللها البروتين المتمثل في البيض وذلك لأن وجبة الإفطار تعتبر أهم وجبة على مدار اليوم وتناولها بعناصرها المتكاملة والتي تتمثل في البروتين والدهون الصحية على سبيل المثال الأفوكادو وكذلك الخضروات مثل الطماطم والخيار يساعد في منح الجسم الطاقة وكذلك عدم اكتساب الوزن.

 

للمبتدئين عادات صحية تساعد في خسارة الوزن

ومن ضمن العادات التي يجب الحرص على اتباعها تناول الديتوكس على مدار اليوم والذي يتمثل في "لتر ماء مع إضافة برتقال أو ليمون أو عيدان قرف"، فيساعد الديتوكس على التخلص من السموم الموجودة في الجسم وطرد الماء الزائد في الجسم. كما يمكن أيضًا إضافة رياضة المشي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا لأن ذلك سيساعد في تنشيط الدورة الدموية في الجسم والمساعدة في تحسين عملية الهضم بصورة كبيرة وزيادة معدل الحرق في الجسم.

ووفقًا لما جاء في الموقع، فإن أبرز العادات الغذائية التي يجب الحرص على القيام بها لبداية حياة صحية هي تقسيم الوجبات على مدار اليوم وعدم تناول الوجبات في أوقات متأخرة بكميات كبيرة.

بداية حياه صحية حياه صحية تناول الماء فوائد تناول الماء منع الأمراض

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