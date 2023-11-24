صفية العمرى: ما عملتش حساب للزمن وأخاف من الموت فى هذه الحالة

كشفت الفنانة صفية العمري، عن أكثر شيء يخيفها في هذا السن، مؤكدة أنها لا تخاف من غدر الرجال أو الزمان أو النسيان من الناس.

وأكدت خلال لقائها في برنامج “حبر سري”، مع الإعلامية أسما إبراهيم"، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنها لا تخاف إلا من الموت ولا يكون أبنائها إلى جانبها، أما غير ذلك فلا تفكر فيها ولا تعطيه أي أهمية.

جيلي كان يترك الأمور لله ولم يدخر أموالًا

وتابعت، أنها لم تعمل حساب للزمن يومًا وكانت تعمل طوال الوقت ولم تفكر في ادخار الأموال للغد فهي وجيلها والأجيال السابقة كانوا يتركون الأمور على الله.

كما كشفت خلال الحلقة أنها رغم مشوارها الفني الكبير إلا أنها لم تحقق ثروة مالية من الفن، ولم تفكر في رفع أجرها لأنها كانت تعمل حبًا في الشخصيات والفن.