الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صفية العمرى: ما عملتش حساب للزمن وأخاف من الموت فى هذه الحالة

صفية العمري
صفية العمري

كشفت الفنانة صفية العمري، عن أكثر شيء يخيفها في هذا السن، مؤكدة أنها لا تخاف من غدر الرجال أو الزمان أو النسيان من الناس.

 

وأكدت خلال لقائها في برنامج “حبر سري”، مع الإعلامية أسما إبراهيم"، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنها لا تخاف إلا من الموت ولا يكون أبنائها إلى جانبها، أما غير ذلك فلا تفكر فيها ولا تعطيه أي أهمية.

 

جيلي كان يترك الأمور لله ولم يدخر أموالًا

وتابعت، أنها لم تعمل حساب للزمن يومًا وكانت تعمل طوال الوقت ولم تفكر في ادخار الأموال للغد فهي وجيلها والأجيال السابقة كانوا يتركون الأمور على الله.

 

كما كشفت خلال الحلقة أنها رغم مشوارها الفني الكبير إلا أنها لم تحقق ثروة مالية من الفن، ولم تفكر في رفع أجرها لأنها كانت تعمل حبًا في الشخصيات والفن.

صفية العمري أكثر شيء يخيفها حساب للزمن الموت غدر الرجال

مواد متعلقة

30 مليونًا أجر ورقص فى ديسكوهات.. شائعات نالت من محمد سلام بعد اعتذاره عن عرض مسرحى تضامنًا مع غزة

في ذكرى ميلاده.. حكايات عن المشوار الفنى لـ «شيخ الممثلين» محمد توفيق

محمد أبو داوود: أجر سعيد صالح أكبر من الزعيم في “مدرسة المشاغبين”

طارق الدسوقى يكشف عن أول أجر تلقاه لدور صامت أمام نيللى بـ"حادث النصف"

جمال العدل: لائحة أجور الفنانين "مفبركة".. الإنتاج لا يُدار بهذه الطريقة (خاص)

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى: بمجرد انتهاء الهدنة ستقوم الكوماندوز و"شايطيت" بعمليات خاصة

عاجل.. الجيش الإسرائيلى: لن نسمح بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء الهدنة

عاجل.. إسرائيل تعلن اغتيال قائد القوة البحرية لحماس.. فيديو

عاجل.. 4 هجمات على القوات الأمريكية بسوريا والعراق

معبر الإحراج.. كيف علق "الباز" على مشهد الشاحنات المصرية لغزة؟

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء