الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

رغم برودة الطقس.. أسباب الشعور بالحر في فصل الشتاء

الشعور بالحر
الشعور بالحر

يشعر البعض في فصل الشتاء بالحر الشديد رغم برودة الطقس دون معرفة الأسباب الصحية لعدم الشعور ببرودة الطقس.

ووفقًا لموقع "very well health"، فإن الأشخاص التي لا تشعر ببرودة الطقس من المحتمل إصابتها بعدة أمراض صحية، ويجب أن يتابع مع طبيب مختص لحل المشكلة، وفي هذا التقرير نرصد لكم كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

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أسباب الشعور بالحر في فصل الشتاء

1 - الإصابه فرط نشاط الغدة الدرقية

في أغلب الوقت بيكون هناك مشكلة صحية كامنة قد تسبب الشعور بالحر الشديد وفقدان إحساس برودة الطقس في الأوقات التي يكون فيها الجميع يبحثون عن مصدر للتدفئة، باردين وهي فرط نشاط الغدة الدرقية التي تؤدي إلى التعرق الزائد في أي وقت.

2 - تناول الكثير من الكافيين

الإكثار من شرب الكافيين طوال اليوم يمكن أن يسبب ارتفاع حرارة الجسم، حيث يعمل على تقليص تدفق الدم بشكل طبيعي مع التأثير على معدل ضربات القلب.

أسباب وراء عدم إحساسك ببرودة الطقس

3 - الإصابه بالضغط العصبي والقلق

يؤدي التوتر والضغط العصبي والقلق المستمر إلى سحب الدم بسرعة إلى القلب، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل أسرع، ويشعر الشخص بالحرارة والتعرق.

4 - اضطراب مستوى السكر في الدم

عندما يفشل الجسم في تنظيم الأنسولين بشكل صحيح، يسبب التعرق بشكل متكرر وزيادة درجة حرارة الجسم بشكل مبالغ فيه، حتى لو كان الطقس باردًا.

5 - تناول أدوية معينة

هناك بعض الأدوية مسؤولة بالفعل عن تقلب درجات حرارة الجسم، ومن بينها حاصرات بيتا التي يتم استعمالها للمساعدة في خفض ضغط الدم، إلى جانب أدوية مدرات البول.

6 - الحمل

العديد من النساء يشعرن بارتفاع درجة الحرارة باستمرار خلال أشهر الحمل، وبالتالي لا يتمكن من ارتداء ملابس ثقيلة خلال فصل الشتاء.

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