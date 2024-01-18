الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تحذر: لا تنخدعوا بالطقس خلال فترات النهار

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024، مشيرة إلى أن مائل للدفء في النهار على القاهرة الكبرى.

وقالت غانم في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" إن درجات الحرارة بدأت تكون أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي قيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات خلال فترات النهار؛ بسبب تأثرنا بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجات حرارتها، بالإضافة إلى تأثير لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ما بين 21 و22 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الارتفاعات في درجات الحرارة مستمرة حتى الأحد المقبل حيث تصل العظمى إلى 24 درجة مئوية في بعض الأحيان.

كما أشارت إلى أن الأجواء ستظل شديدة البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر في معظم محافظات الجمهورية، محذرة من الانخداع في درجات الحرارة بسبب الاختلاف في درجات الحرارة في الليل والنهار.

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حالة الطقس اليوم الخميس 18 يناير 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر 

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