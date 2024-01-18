الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 18 يناير 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر 

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس في شهر طوبة من أكثر الموضوعات أهمية خاصة للمواطنين الذين يخرجون بشكل يومي، وفي ساعات الصباح الأولى الأكثر برودة وعند العودة في المساء؛ لذلك يحرصون على الاستعداد الجيد قبل الخروج من المنزل.

ونوضح في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ ودرجات الحرارة في محافظات مصر، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية. 

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

أوضحت الأرصاد الجوية في بيانها أن حالة الطقس اليوم الخميس يكون  مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة، وحالة البحر المتوسط خفيف: معتدل، والبحر الأحمر: معتدل.
 

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع بالقاهرة والإسكندرية

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة وتحسن الطقس

درجات الحرارة اليوم في المحافظات 

القاهرة الصغرى 13 العظمى 22

الجيزة الصغرى 12 العظمى 220

القليوبية الصغرى 12 العظمى 21

البحيرة الصغرى 11 العظمى 22

كفر الشيخ الصغرى 12 العظمى 21

الدقهلية الصغرى 12 العظمى 21

الغربية الصغرى 12 العظمى 21

المنوفية الصغرى 13 العظمى 22

الشرقية الصغرى 12 العظمى 22

دمياط الصغرى 12 العظمى 19

بورسعيد الصغرى 12 العظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 11 العظمى 23

السويس الصغرى 10 العظمى 23

العريش الصغرى: 9 العظمى 20

شرم الشيخ  الصغرى 16 العظمى 25

سانت كاترين الصغرى 2 العظمى 14

الإسكندرية  الصغرى 12 العظمى 21

مطروح الصغرى 11 العظمى 20

السلوم الصغرى 9 العظمى 21

الغردقة الصغرى 15 العظمى 24

الفيوم الصغرى 7 العظمى 22

بني سويف الصغرى 7 العظمى 22

المنيا الصغرى 6 العظمى 22

أسيوط الصغرى 8 العظمى 28

سوهاج الصغرى 8 العظمى 24

قنا الصغرى 9 العظمى 25

الأقصر الصغرى 9 العظمى 25

أسوان الصغرى 10 العظمى 26

الوادي الجديد الصغرى 5 العظمى 22.

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