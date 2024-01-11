الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 11 يناير 2024 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

بدأ شهر طوبة أكثر شهور الشتاء برودة وانخفاض في درجات الحرارة لذلك البحث عن حالة الطقس من أكثر الموضوعات أهمية في الوقت الحالي لرصدها قبل الخروج من المنزل والاستعداد الجيد للشهر القبطي الأسقع في العام.

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 11 يناير 2024 في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية. 

حالة الطقس في القاهرة 

يسود اليوم الطقس المائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

وحذرت الأرصاد من سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السوحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع وجود  نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 

"النهاردة كام طوبة 2024؟".. تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة

الأرصاد الجوية تكشف مواعيد وأماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة وحالة الطقس

 

بيان درجات الحرارة اليوم 

القاهرة 18 10
العاصمة الادارية 18 09
6 أكتوبر 17 09
بنهــــا 18 10
دمنهور 17 10
وادى النطرون 19 09
كفر الشيخ 18 11
المنصورة 17 10
الزقازيق 18 10
شبين الكوم 18 11
طنطا 17 10
دمياط 18 11
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 18 09
السويس 18 09
العريش 19 08
رفح 18 08
رأس سدر 20 09
نخل 18 03
كاترين 12 02
الطور 19 12
طابا 18 11
شرم الشيخ 22 15
الاسكندرية 18 11
العلمين الجديدة 17 10
مطروح 17 10
السلوم 17 09
سيوة 16 06
رأس غارب 21 14
الغردقة 21 14
سفاجا 20 13
مرسى علم 21 14
شلاتين 25 20
حلايب 22 18
أبو رماد 23 18
رأس حدربة 22 19
الفيوم 18 08
بني سويف 19 08
المنيا 18 06
أسيوط 18 05
سوهاج 19 09
قنا 20 09
الأقصر 20 10
أسوان 21 11
الوادى الجديد 21 06
أبوسمبل 22 11
 

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الأرصاد تكشف حالة الطقس وتحذر من برودة الطقس

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أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-1-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

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