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مصر

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-1-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-1-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر من العناوين المتصدرة محرك البحث جوجل في الساعات الأولى من اليوم، إذ يتأهب المواطنون في مختلف المحافظات للانخفاضات الجوية وسقوط الأمطار بسبب الشعور العام بالبرودة وتأثر الأجواء مع اقتراب بداية شهر طوبة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-1-2024

وعن حالة الطقس اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على معظم المناطق بقيم تتراوح بين 3-4 درجات مئوية، ومن المتوقع أيضًا أن تشتد سرعة الرياح مما سيزيد من الإحساس بالبرودة، هذه التفاصيل كشفت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية حول طبيعة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدًا.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

 من المفترض أن يكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيكون دافئًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة في معظم الأماكن مع تشكل الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق مختلفة من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس وأجواء شديدة البرودة وهطول الأمطار

الأرصاد تحذر: انخفاض الحرارة 4 درجات الأربعاء المقبل (فيديو)

 

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية 

و أوضحت الأرصاد حالة الطقس اليوم في الإسكندرية والبحر المتوسط، إذ يوجه البحر حالة مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

إما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024

درجات الحرارة بمحافظة القاهرة: الكبرى  19 والصغرى  11.

درجات الحرارة بمحافظة القليوبية: الكبرى  19 والصغرى  11.

درجات الحرارة بمحافظة البحيرة: الكبرى  19 والصغرى  12.

درجات الحرارة بمحافظة الاسكندرية: الكبرى  18 والصغرى  13.

درجات الحرارة بمحافظة الشرقية: الكبرى  20 والصغرى 12.

درجات الحرارة بمحافظة المنوفية: الكبرى20 والصغرى  13.

درجات الحرارة بالغربية: الكبرى  19 والصغرى  11.

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الأرصاد الجوية تكشف مواعيد وأماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة وحالة الطقس

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لمدة 6 أيام .. تعرف على حالة الطقس بالإسكندرية خلال الفيضة الكبرى

 

درجات الحرارة اليوم في بعض المدن المصرية  

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 20 12

السويس 19 10

العريش 21 10

رفح 21 09

نخل 20 03

كاترين 14 03

الطور 25 18

طابا 23 12

شرم الشيخ 24 16

العلمين الجديدة 18 11

مطروح 17 13

السلوم 16 11

سيوة 18 03

رأس غارب 22 15

الغردقة 25 15

سفاجا 26 15

مرسى علم 26 15

شلاتين 28 20

حلايب 27 19

الفيوم 20 11

بني سويف 20 08

المنيا 18 07

أسيوط 19 08

سوهاج 19 09

قنا 26 13

الأقصر 26 11

أسوان 27 15

الوادي الجديد 24 10

أبوسمبل 26 13.
أقرأ أيضًا: تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة بالمحافظات

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