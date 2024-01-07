الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 7-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يكثر البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة بشكل يومي خاصة في فصل الشتاء للتأكد من عدم التعرض لبرودة الجو التي يتم بها هذا الفصل خاصة مع اقتراب الشهر القبطي طوبة الأكثر برودة في الشتاء عن غيره من الشهور.

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 7-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية ودرجات الحرارة في المحافظات وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.
 

حالة الطقس اليوم في مصر

يسود اليوم طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد  وباقي الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق. 

وتكون حالة البحر المتوسط  معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وجاء في بيان الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة من الأحد 7 يناير 2024 وحتى الجمعة 12 يناير 2024 فإن طقس الغد الاثنين  يكون دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد  وباقي الأنحاء.
 

مع استمرار تكون الشبورة المائية على نفس المناطق التي تم التحذير منها في طقس اليوم.
 

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

 

وفق خبراء الأرصاد فإن حالة الطقس في الإسكندرية تكون مستقرة خلال الأسبوع الجاري مع تواجد فرص ضعيفة لسقوط الأمطار.

وتكون درجة الحرارة المتوقعة لليوم في الإسكندرية العظمى ٢٣ والصغرى ١٢.
 

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درجات الحرارة اليوم

 

القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 23 13

6 أكتوبر 24 13

بنهــــا 23 14

دمنهور 23 13

وادي النطرون 23 13

كفر الشيخ 23 14

المنصورة 23 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 23 14

طنطا 23 14

دمياط 22 14

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 24 10

السويس 24 10

العريش 24 09

رفح 24 08

رأس سدر 23 12

نخل 25 05

كاترين 22 04

الطور 25 13

طابا 25 13

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 23  12

العلمين الجديدة 23 11

مطروح 23 11

السلوم 21 10

سيوة 20 07

رأس غارب 26 15

الغردقة 27 16

سفاجا 27 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 28 19

حلايب 26 19

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 26 19

الفيوم 23 11

بني سويف 23 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 08

سوهاج 24 09

قنا 26 11

الأقصر 26 10

أسوان 27 12

الوادي الجديد 24 09

أبو سمبل 26 12

 

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حالة الطقس في مصر بالقاهرة والإسكندرية خلال الأسبوع

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"الأرصاد الجوية" تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

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