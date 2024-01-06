السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس في مصر بالقاهرة والإسكندرية خلال الأسبوع

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس في مصر بالقاهرة والإسكندرية خلال الأسبوع وأعلنت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 6 يناير 2024 وحتى الخميس 11 يناير 2024 وفقا للصور التي تم إلتقاطها من خلال الأقمار الصناعية لطبقات الغلاف الجوي.

حالة الطقس اليوم السبت 6 يناير 2024 في مصر

حالة الطقس اليوم السبت 6 يناير 2024 في مصر محور اهتمام الملايين من المواطنين خاصة الأقباط الراغبين في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد 2024 حيث يسود طقس شديد البرودة في محافظات شمال الصعيد بارد في محافظات جنوب الصعيد دافئ على محافظات سيناء ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة مع نشاط في حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة ونصحت الأرصاد المواطنين بالحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة التي تحجب الرؤية.

 

ما هي حالة الطقس غدًا؟

أما عن حالة الطقس غدًا الأحد، تشهد المحافظات شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية أجواء شتوية مميزة نتيجة انحسار فرص سقوط الأمطار عقب انتهاء نوة رأس السنة وظهرت في سماء المحافظة سحب تنذر بأمطار خلال الأيام المقبلة حيث يعد الوقت الحالي هو أفضل أجواء الشتاء في المدينة الساحلية حيث يتعدل درجات الحرارة حتى الساعة 12 ظهرا.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

بداية من غدًا تشهد المحافظات شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 9 يناير

شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

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شتوي معتدل.. تعرف على حالة الطقس في القاهرة والإسكندرية لمدة أسبوع

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حالة الطقس اليوم الخميس 4 يناير 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

الأربعاء 10 يناير

أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال بالوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات.

الخميس 11 يناير

أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

نشاط للرياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

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