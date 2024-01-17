الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار في المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وخرائط توقعات الأمطار حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس يوم غدًا الخميس، أن يكون الطقس مائلًا للدفء نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون دافئًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

حالة الطقس غدا الخميس

وتشير التوقعات إلى حالة الطقس تكون فيه الأجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق، مع تشكل الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، كما يتوقع تشكل شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى ومن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، حيث قد تكون كثيفة أحيانًا في الفترة من الرابعة صباحًا حتى التاسعة صباحًا.

أماكن سقوط الأمطار

الخميس 18 يناير

فيما يتعلق بالأمطار، يُتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث تقارب 30%، على فترات متقطعة.

الجمعة 19 يناير

ومن المتوقع أن تظل الأمطار خفيفة على مناطق محددة من السواحل الشمالية الغربية.

كما تتشكل شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة في وسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل إلى حد الضباب في القاهرة الكبرى.

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السبت 20 يناير 

ويتوقع خلال هذا اليوم سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة في السواحل الشمالية ومدن القناة.
كما تستمر تشكل شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية.

الأحد 21 يناير 2024

تتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق محددة من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

من الاثنين 22 يناير وحتى الثلاثاء 23 يناير

مع انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد والوجه البحري، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

تصاحب هذه الحالة نشاط للرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

تنصح الأرصاد المواطنين بأهمية ارتداء الملابس الدافئة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية والسريعة التي قد تشهد تشكل الشبورة المائية، كما أن هذه التوقعات قابلة للتغيير، ويُفضل متابعة تحديثات الأرصاد الجوية الرسمية للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.

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