توقعات حالة الطقس اليوم وغدا السبت في مصر بالقاهرة والإسكندرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا السبت الموافق 20 يناير 2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

ووفقًا للأرصاد الجوية، حذرت خرائط الطقس من قلة الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة

ما حالة الطقس غدًا؟

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، غدًا السبت حدوث ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء ستظل شديدة البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر في معظم محافظات الجمهورية، محذرة من الانخداع في درجات الحرارة بسبب الاختلاف في درجات الحرارة في الليل والنهار.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن درجات الحرارة ستكون الأعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي قيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات خلال فترات النهار؛ بسبب تأثرنا بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجات حرارتها، بالإضافة إلى تأثير لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.