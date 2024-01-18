تصدر رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 تريند البحث على الموقع الأكثر شهرة “جوجل” خلال الساعات الماضية، ويبحث الكثير من المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية عن رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 والمؤهلات المطلوبه للتسجيل في المسابقة التي تعتبر بمثابه فرصة للكثير من المعلمين للتقديم بها.

رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 والمؤهلات المطلوبه للتسجيل

ويمكنك الآن بخطوات بسيطة الدخول عبر رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 وتسجيل البيانات الخاصة بيك للإنضمام في هذه المسابقة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024

يستطيع المعلم المستعلم والمتقدم بـ مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 الإشتراك بمسابقة 30 ألف معلم (من المنزل) في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، والدخول من خلال رابط مباشر على موقع الوزارة من خلال الرابط التالي: أضغط هنا.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 30 ألف معلم

حددت الوزارة أن تلك المسابقة تستهدف الحصول على أفضل المعلمين المتخصصين في الصفوف الابتدائية الأولى، لذا سيتم السماح لعدد من المؤهلات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024، ومن أبرز تلك المؤهلات:

1- الحاصلون على بكالوريوس تربية تعليم أساسي.

2- الحاصلون على ليسانس آداب.

3- الحاصلون على تربية أزهر.

4- الحاصلون على دار علوم.

5- الحاصلون على تربية نوعية رياض أطفال.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024

وهناك مجموعة من الشروط التي يجب ان تتوافر في المعلم المتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 30 ألف معلم إليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - يتم اختيار الفائزين طبقا لمحل السكن ونفس المحافظات، ولا يوجد نقل أو ندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات.

2 - ألا تزيد السن على 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان، كما يجب أن يكون مصري الجنسية.

3 - لابد أن يكون المعلم الراغب في التقديم محمود السيرة، حسن السمعة.

4 - أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، والكشف الطبي وتحليل المخدرات.

5 - ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

6 - يجب التقديم في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم.