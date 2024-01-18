يعد مرض ضغط الدم من أكثر الأمراض المنتشرة وتصيب الكثير من الناس، دون معرفة الأعراض الصحية لهذا المرض، ووفقًا لموقع "very well health"، نرصد لكم في هذا التقرير الفرق بين أعراض ضغط الدم المرتفع والمنخفض وطرق الوقاية لتحسين مناعتك.

كيف تعرف أن ضغط الدم مرتفع أو منخفض بدون جهاز؟ إليكم التفاصيل

أعراض ضغط الدم المرتفع

معظم مرضى ارتفاع ضغط الدم لا يعانون من علامات أو أعراض، لكن أحيانا قد يعانون من:

1 - الصداع.

2 - ألم في الصدر.

3 - نوبات دوار وغثيان.

4 - قد يحدث نزيف في الأنف أكثر من المعتاد في حال ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير.

5 - ضيق في التنفس.

6 - دم في البول.

7 - عدم انتظام ضربات القلب.

8 - نبض سريع في الصدر الأذن والرقبة.

9 - لذا يجب فحص ضغط الدم باستمرار لأنه قد يرتفع من دون ظهور أعراض.

أعراض ضغط الدم المنخفض

1 - الدوخة أو الدوار.

2 - عدم القدرة على التركيز.

3 - عدم وضوح الرؤية.

4 - غثيان وشحوب.

5 - قصر وسرعة التنفس.

6 - اضطراب نظم القلب، وقد يحدث إغماء اذا انخفض الضغط بشكل كبير ومفاجيء.

كيف تحمي نفسك من أعراض الإصابه بـ ضغط الدم؟

هناك العديد من النصائح الطبية التي يمكنك إتباعها خلال يومك حفاظًا على مقياس الضغط في الجسم، وفي السطور التالية نعرض لكم أهم النصائح التي ستفيدك لتعزيز مناعتك، إليكم التفاصيل:

1 - الابتعاد عن التدخين.

2 - ممارسة الرياضية بشكل منتظم مرة أو مرتين في الأسبوع، ويمكنك ممارسة الأنشطة الرياضية مثل الجري أو السباحة وغيرها من الرياضة.

3 - الاهتمام بالنظام الغذائي من خلال تناول الفاكهة والخضراوات، والموازنة في تناول البروتينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

4 - الإبتعاد عن الأطعمة الدسمة والتي تحتوي على الكثير من الزيوت والدهون.

5 - المحافظة على وزنك بالمتابعة.

6 - تناول المكملات الغذائية ولكن استشر طبيبك أولًا.

7 - ابتعد عن كل ما هو مقلق أو يعطي لك شعور بالاضطرابات والضغوط النفسية.