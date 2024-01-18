الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تعرف أن ضغط الدم مرتفع أو منخفض بدون جهاز؟ إليكم التفاصيل

ضغط الدم
ضغط الدم

يعد مرض ضغط الدم من أكثر الأمراض المنتشرة وتصيب الكثير من الناس، دون معرفة الأعراض الصحية لهذا المرض، ووفقًا لموقع "very well health"، نرصد لكم في هذا التقرير الفرق بين أعراض ضغط الدم المرتفع والمنخفض وطرق الوقاية لتحسين مناعتك.

كيف تعرف أن ضغط الدم مرتفع أو منخفض بدون جهاز؟ إليكم التفاصيل

txt

كيف تسيطر على ارتفاع ضغط الدم؟

أعراض ضغط الدم المرتفع

معظم مرضى ارتفاع ضغط الدم لا يعانون من علامات أو أعراض، لكن أحيانا قد يعانون من:

1 - الصداع.
2 - ألم في الصدر.
3 - نوبات دوار وغثيان.
4 - قد يحدث نزيف في الأنف أكثر من المعتاد في حال ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير.
5 - ضيق في التنفس.
6 - دم في البول.
7 - عدم انتظام ضربات القلب.
8 - نبض سريع في الصدر الأذن والرقبة.
9 - لذا يجب فحص ضغط الدم باستمرار لأنه قد يرتفع من دون ظهور أعراض.

أعراض ضغط الدم المنخفض

1 - الدوخة أو الدوار.
2 - عدم القدرة على التركيز.
3 - عدم وضوح الرؤية.
4 - غثيان وشحوب.
5 - قصر وسرعة التنفس.
6 - اضطراب نظم القلب، وقد يحدث إغماء اذا انخفض الضغط بشكل كبير ومفاجيء.

كيف تحمي نفسك من أعراض الإصابه بـ ضغط الدم؟

هناك العديد من النصائح الطبية التي يمكنك إتباعها خلال يومك حفاظًا على مقياس الضغط في الجسم، وفي السطور التالية نعرض لكم أهم النصائح التي ستفيدك لتعزيز مناعتك، إليكم التفاصيل:

1 - الابتعاد عن التدخين.

2 - ممارسة الرياضية بشكل منتظم مرة أو مرتين في الأسبوع، ويمكنك ممارسة الأنشطة الرياضية مثل الجري أو السباحة وغيرها من الرياضة.

3 - الاهتمام بالنظام الغذائي من خلال تناول الفاكهة والخضراوات، والموازنة في تناول البروتينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

4 - الإبتعاد عن الأطعمة الدسمة والتي تحتوي على الكثير من الزيوت والدهون.

5 - المحافظة على وزنك بالمتابعة.

6 - تناول المكملات الغذائية ولكن استشر طبيبك أولًا.

7 - ابتعد عن كل ما هو مقلق أو يعطي لك شعور بالاضطرابات والضغوط النفسية.

ضغط الدم أعراض ضغط الدم أعراض ضغط الدم المرتفع أعراض ضغط الدم المنخفض مرض ضغط الدم

مواد متعلقة

الآن.. حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وغدا

بعد 100 يوم من الحرب.. هكذا دعم نجوم الفن القضية الفلسطينية

في عيد ميلاد صلاح ذو الفقار.. القوة والنجاح أبرز صفات رجل الجدي

خطر الإصابة بمرض الجدري المائي

أخبار فاتتك|منتخب مصر يواجه غانا.. واستهداف سفينة أمريكية فى خليج عدن

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

رغم برودة الطقس.. أسباب الشعور بالحر في فصل الشتاء

محبوبة الجمهور.. ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز

الأكثر قراءة

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ يحيى حسين عبدالهادى فى "نشر أخبار كاذبة"

"الرقابة ليست مسؤوليتنا".. ردود وزير التموين بجلسة البرلمان "العاصفة"

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

امتحان الدراسات "يبكى" طلاب الإعدادية بالقاهرة.. والجبر والإحصاء يسعدهم بالجيزة

اللمسات الأخيرة بمحطة قطارات صعيد مصر (صور)

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس