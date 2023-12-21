بعد تحذيرات "الصحة".. هل الشاي أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم؟

حذرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من زيادة استهلاك وتناول الشاي بسبب تأثيره السلبي على ضغط الدم وما يسببه من أضرار على الصحة.

وبحسب موقع CDC البريطاني، فإن ارتفاع ضغط الدم يعني أن الدم يتدفق عبر الشرايين عند ضغط أعلى من الطبيعي، وإذا ترك ارتفاع ضغط الدم دون علاج، فإنه يمكن أن يسبب مضاعفات كثيرة مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ويؤثر ارتفاع ضغط الدم على ما يقرب من نصف البالغين في جميع أنحاء العالم بما يقدر بنحو 51٪ لديهم ضغط دم انقباضي أكبر من 130 ملم زئبق أو ضغط دم انبساطي أكبر من 80 ملم زئبقي، أو يتناولون أدوية لارتفاع ضغط الدم.

ما هو ضغط الدم؟



الضغط الانقباضي: الضغط الذي يحدث عندما يضخ البطينان الدم من القلب.

الضغط الانبساطي: الضغط بين نبضات القلب عندما يمتلئ القلب بالدم.

يتم علاج ارتفاع ضغط الدم عادة بتغييرات نمط الحياة الصحية للقلب مثل اتباع نظام غذائي صحي منخفض الصوديوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتقليل من تناول الشاي، قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى أدوية لخفض ضغط الدم.

كيف يؤثر تناول الشاي على ضغط الدم ؟

تشير الأبحاث إلى أن بعض أنواع الشاي، مثل الشاي الأسود يمكن أن تساهم في ارتفاع ضغط الدم، واما الشاي الأخضر، قد يساعد في خفض ضغط الدم.

ما هو الكاتيكين؟



الشاي يأتي من نبات كاميليا سينينسيس، ولكن مستوى تخمير الأوراق يحدد نوع الشاي:

الأبيض: براعم شابة غير مختمرة.

الأخضر: الأوراق غير المختمرة كاملة النمو.

الأولونج: مخمر جزئيا.

الأسود: مخمر بالكامل.

Pu-erh: معتق ومخمر بالكامل

شاي الاعشاب:



لا يعتبر شاي الأعشاب شايًا حقيقيًا، لأنه مصنوع من نباتات أخرى غير نبات كاميليا سينينسيس.

تحتوي أوراق نبات الكاميليا سينينسيس على مادة البوليفينول التي تنتمي إلى عائلة الكاتشين. هذه الكاتشينات هي:

إبيكاتشين (EC)

إبيجالوكاتشين (EGC)

إبيكاتشين جالاتي (ECG)

إبيغالوكاتشين-3-غالاتي (EGCG)

هذه الكاتيكين لها خصائص مضادة للأكسدة، تحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة وهذا يساعد على منع أو تأخير تلف الخلايا والحماية من الالتهابات.

ويحتوي الشاي الأبيض والأخضر على تركيز أعلى من الكاتيكين مقارنة بأنواع الشاي الأخرى.وذلك لأن عملية التخمير المستخدمة لصنع الشاي الأسود أو الشاي الصيني الاسود تسبب أكسدة الكاتيكين.

فوائد الشاي لضغط الدم



كما تبين أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي تعمل على استرخاء الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم، أظهر أحد التحليلات أن تناول الشاي الأسود بانتظام كان مرتبطًا بارتفاع قدره 3.53 ملم زئبقي في ضغط الدم الانقباضي وارتفاع بمقدار 0.99 ملم زئبقي في ضغط الدم الانبساطي.

واعتمدت دراسة حديثة على أبحاث سابقة أظهرت أن الشاي يمكن أن يساعد في ارتفاع ضغط الدم بسبب أن هناك مركبين محددين يؤثران على نوع من البروتين (يسمى KCNQ5) الموجود في العضلات الملساء التي تبطن الأوعية الدموية، يؤدي تنشيط هذا البروتين إلى ضخ الدم في الأوعية الدموية بشكل سريع، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

يحتوي الشاي أيضًا على إل-ثيانين، وهو حمض أميني ثبت أنه يرفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من التوتر، مما يزيد من حدة القلق.

أفضل أنواع الشاي لضغط الدم

الشاي الأخضر



أظهرت الدراسات أن استهلاك الشاي الأخضر بشكل عام أدى إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي.

وقد صرح المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية بأن بعض الأبحاث تدعم التأثيرات الإيجابية للشاي الأخضر على ضغط الدم، لكنه يلاحظ أن العديد من الدراسات غير حاسمة ومحدودة.

فالشاي الأخضر يحتوي على مادة الكافيين، وعند النظر إلى الملصقات، يجب الانتببه إلى أنه يلزم إدراج الكافيين المضاف فقط؛ قد لا يتم ملاحظة الكافيين الموجود بشكل طبيعي في الشاي الأخضر، ولكن عند تناوله كمشروب، فإن الشاي الأخضر آمن بما يصل إلى ثمانية أكواب يوميًا، ولكن يجب تجنب الشاي الأخضر أو تناوله بحذر أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.

وفي بعض الدراسات تحدثت تقارير عن تلف الكبد لدى الأشخاص الذين تناولوا منتجات الشاي الأخضر، ومعظمها في مستخلصات الشاي الأخضر في شكل حبوب.

الشاي الأسود:



على غرار الشاي الأخضر، أظهرت الدراسات أن الشاي الأسود يمكن أن يرفع ضغط الدم. 3 4 وقد يكون له أيضًا خصائص تؤثر على صحة القلب.

أشارت دراسة سويدية تابعت صحة 74.961 امرأة ورجل على مدى 10.2 سنة إلى أن تناول أربعة أكواب أو أكثر من الشاي الأسود يوميًا يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يحتوي الشاي الأسود أيضًا على مادة الكافيين يجب التقليل من استهلاك إلى كوبان فقط من الشاي الأسود للبقاء ضمن مستوى آمن من الكافيين.

ماذا عن أولونج؟



لم يتم دراسة فوائد الشاي الصيني الاسود على ضغط الدم على وجه التحديد، ومع ذلك، يحتوي شاي أولونج على نفس مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأسود والأخضر، لذلك من المحتمل أن يكون له الفوائد والاضرار المماثلة، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد تأثيره على ضغط الدم.



ما الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم (HBP)؟



يمكن أن يكون تشخيص ارتفاع ضغط الدم محبطًا للتعامل معه، ولكن يمكن التحكم في الحالة من خلال تغيير نمط الحياة وممارسة الرياضة وتناول الأدوية، تشير الأبحاث إلى أن شرب الشاي قد يكون عادة صحية يجب ضبطها إلى نمط حياتك للمساعدة في ظبط ضغط الدم. فقط استمتع بهذا المشروب باعتدال لتجنب استهلاك الكثير من الكافيين.

فوائد صحية أخرى لـ الشاي



لا تزال الفوائد الصحية للشاي قيد الدراسة، لكن الأبحاث تشير إلى أن بعض أنواع الشاي قد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والتهاب المفاصل والسكري، هذه النتائج ليست حاسمة وينبغي النظر إليها مرة أخرى.

كيف يمكن خفض ضغط الدم بشكل طبيعي؟



إن ممارسة عادات نمط الحياة الصحية مثل تناول نظام غذائي صحي للقلب، وممارسة الرياضة بانتظام، والحد من الكحول، وعدم التدخين، وإدارة التوتر، والحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن تساعد في خفض ومنع ارتفاع ضغط الدم.