السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على طرق علاج ضغط الدم المنخفض

قياس الضغط - ارشيفية
قياس الضغط - ارشيفية

يُعد ضغط الدم المنخفض حالة شائعة تتسم بانخفاض ضغط الدم دون المستوى الطبيعي، مما يؤثر على قدرة الجسم على توفير الدم والأكسجين للأعضاء والأنسجة بشكل كافٍ. قد يكون ضغط الدم المنخفض نتيجة لأسباب مؤقتة أو يمكن أن يكون حالة طويلة الأمد. في هذا المقال، سنستكشف أسباب ضغط الدم المنخفض، والأعراض المصاحبة له، والعلاجات المتاحة.

أسباب ضغط الدم المنخفض

تشمل الأسباب المحتملة لضغط الدم المنخفض التغيرات في الوضعية الجسدية، مثل الوقوف المستقيم لفترات طويلة، وتأثيرات بعض الأدوية، والتعرض للحرارة الشديدة، واضطرابات القلب والأوعية الدموية، وغيرها.

أعراض ضغط الدم المنخفض

تشمل الأعراض الشائعة لضغط الدم المنخفض الدوخة والإغماء والشعور بالدوار والإرهاق والصداع والتعب الشديد. قد تزداد هذه الأعراض عند التحرك بسرعة أو التغيير في الوضعية.

علاج ضغط الدم المنخفض

قد يتطلب علاج ضغط الدم المنخفض تغييرات في نمط الحياة مثل زيادة تناول السوائل وتجنب الوقوف لفترات طويلة. قد يستخدم الأطباء أيضًا بعض الأدوية لزيادة ضغط الدم إذا كان منخفضًا بشكل خطير.

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ويرصد "الدستور" بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع ضغط الدم المنخفض وهم: 

زيادة تناول الملح: قد يساعد تناول كميات معتدلة من الملح في زيادة ضغط الدم. يُنصح بالتشاور مع الطبيب لتحديد الكمية المناسبة لك.

تجنب الوقوف المستقيم لفترات طويلة: يمكن أن يؤدي الوقوف المستقيم لفترات طويلة إلى انخفاض ضغط الدم. حاول تغيير وضعية جسمك بشكل منتظم والتحرك لتحسين تدفق الدم.

تجنب التعرض المفرط للحرارة: قد يؤدي التعرض المفرط للحرارة إلى انخفاض ضغط الدم. حافظ على ترطيب جيد وتجنب الأماكن الساخنة والحرارة المرتفعة.

ارتداء جوارب ضاغطة: قد تساعد جوارب الضغط المنخفض على تحسين تدفق الدم وزيادة ضغط الدم في الساقين.

تجنب الوجود في وضعية الجلوس أو الاستلقاء لفترات طويلة: قد يؤدي البقاء في وضعية الجلوس أو الاستلقاء لفترات طويلة إلى انخفاض ضغط الدم. حاول التحرك بشكل منتظم وتغيير وضعية جسمك.

استشارة الطبيب: في حالات ضغط الدم المنخفض الشديد أو المستمر، قد يُوصى بتقديم علاج دوائي أو توصيات خاصة بناءً على سببه وتقييم شامل للحالة الصحية

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