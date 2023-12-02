السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

اختبارات ضغط الدم.. متى يجب إجراء فحص القلب؟

القلب
القلب

توفر جمعية القلب الأمريكية إرشادات لفحوصات صحة القلب، بما في ذلك فحص الوزن ومؤشر كتلة الجسم واختبارات ضغط الدم واختبارات نسبة الكوليسترول في الدم واختبارات الجلوكوز في الدم.

 وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، فيما يلي بعض الإرشادات العامة لفحوصات صحة القلب:

الوزن ومؤشر كتلة الجسم: أثناء الفحوصات السنوية المنتظمة

اختبارات ضغط الدم مرة واحدة على الأقل كل عامين، بدءًا من سن العشرين، اختبارات نسبة الكوليسترول في الدم مرة واحدة على الأقل كل 4 إلى 6 سنوات، بدءًا من سن العشرين اختبارات نسبة الجلوكوز في الدم تبدأ من سن 40 إلى 45 عامًا بالنسبة لمعظم الأشخاص.

ومع ذلك، قد تختلف هذه التوصيات اعتمادًا على مستوى المخاطر الفردي والتاريخ الطبي، على سبيل المثال، إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم، فقد تحتاج إلى بدء الفحص مبكرًا أو بشكل متكرر، إذا تم بالفعل تشخيص إصابتك بمرض قلبي أو تعرضت لنوبة قلبية أو سكتة دماغية سابقة، فقد تحتاج إلى المتابعة مع طبيبك في كثير من الأحيان والخضوع لمزيد من الاختبارات، مثل مخطط كهربية القلب (ECG)، ومخطط صدى القلب واختبار الإجهاد  أو تصوير الأوعية التاجية.

 يمكن أن توفر هذه الاختبارات مزيدًا من المعلومات حول بنية قلبك ووظيفته، وتدفق الدم وإمدادات الأكسجين إلى قلبك، ووجود وشدة أي انسدادات أو تلف في الشرايين.

أفضل طريقة لتحديد متى وكم مرة يجب عليك إجراء فحص القلب هي استشارة طبيبك

  • يمكن لطبيبك تقييم عوامل الخطر والأعراض والتاريخ الطبي، والتوصية بالاختبارات المناسبة لك وتكرارها.
  • يمكن لطبيبك أيضًا أن ينصحك بشأن كيفية تحسين صحة قلبك من خلال تغييرات نمط الحياة، مثل تناول نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، وإدارة التوتر، وتناول الأدوية إذا لزم الأمر.
  • إن فحص القلب ليس مجرد وسيلة لتشخيص أو علاج مشاكل القلب، ولكنه أيضًا وسيلة للوقاية منها.
  • من خلال إجراء فحص القلب بانتظام، يمكنك مراقبة صحة قلبك، وتحديد أي مشاكل في وقت مبكر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قلبك وحياتك.
أهمية صحة القلب إجراء فحوصات منتظمة للقلب ومؤشر كتلة الجسم فحوصات صحة القلب مؤشر كتلة الجسم

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