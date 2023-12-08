الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أشهر العلاجات المنزلية لعلاج انخفاض ضغط الدم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يؤدي انخفاض ضغط الدم، إلى العديد من الأعراض المزعجة، ومنها الإرهاق والدوار، وتعتبر الاستشارة الطبية في تلك الحالة أمر هام للغاية، لأن استمرار انخفاض ضغط الدم يؤدي  إلى حدوث هبوط في الدورة الدموية بما يؤدي إلى الوفاة.

وهناك العديد من العلاجات المنزلية، التي يمكن استخدامها لعلاج انخفاض ضغط الدم، ويرصدها الدستور في التقرير التالي.

تعرف على طرق علاج ضغط الدم المنخفض

شرب الماء

إن كثرة شرب الماء والسوائل تسهم في مواجهة أعراض انخفاض ضغط الدم، وخاصة المشروبات العشبية.

رفع الساقين

عند انخفاض ضط الدم يساعد رفع الساقين لأعلى من الجسم في تخفيف الدوخة والتعب.

القهوة

شرب كوب من القهوة أو الشاي يمكن أن يسبب زيادة مؤقتة في ضغط الدم، ومع ذلك، فإن الاعتدال هو المفتاح، لأن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤدي إلى الجفاف ومشاكل صحية أخرى.

اليوجا

ممارسات مثل اليوجا وتمارين التنفس العميق تعزز الاسترخاء ويمكن أن تساعد في تنظيم ضغط الدم، وقد تكون أوضاع اليوجا التي تتضمن انقلابات لطيفة مفيدة بشكل خاص.

الروائح

قد يكون للعلاج العطري بزيت إكليل الجبل الأساسي تأثيرات محفزة على نظام القلب والأوعية الدموية، مما قد يساعد في زيادة ضغط الدم، أضف بضع قطرات من زيت إكليل الجبل إلى الناشر أو استنشق الرائحة مباشرة.

الرياضة

تعتبر الأنشطة مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات مفيدة، ولكن من الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في ممارسة روتينية جديدة.

الوجبات الصغيرة

يساعد تناول وجبات أصغر حجمًا وبشكل متكرر طوال اليوم على منع الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم بعد الوجبات، ويمكن أن تسبب الوجبات الكبيرة والثقيلة انخفاضًا مؤقتًا في ضغط الدم حيث يتم توجيه الدم إلى الجهاز الهضمي.

النوم الكافي

ضمان النوم الكافي والجيد، لأن عدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة يمكن أن يساهم في انخفاض ضغط الدم، وإنشاء روتين نوم ثابت وخلق بيئة نوم مريحة.

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انخفاض ضغط الدم الإرهاق والدوار شرب الماء رفع الساقين القهوة

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