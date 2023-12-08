الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أولهم التوقف عن التدخين.. نصائح ذهبية لمنع تكرار الإصابة بمرض السرطان

السرطان
السرطان

يعد مرض السرطان من الأمراض الشائعة حول العالم، وفي بعض الحالات المصابه به يعود السرطان مرة أخرى بعد أن يتعافى منه، ليبدأ رحلة العلاج من جديد.

وفق لما جاء من الجمعية الأمريكية للسرطان، فإن هناك عدة إرشادات ونصائح هامة ينبغي على المتعافي من مرض السرطان اتباعها حتى لا يصاب مرة أخرى، وفي هذا التقرير نرصد لكم نصائح ذهبية لمنع تكرار الاصابة بمرض السرطان وفقًا لموقع "Verywell Health".

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نصائح لمنع تكرار الاصابة بمرض السرطان 

هناك مجموعة من النصائح الطبية التي يجب الالتزام بها في حياتك اليومية لمنع تكرار الاصابة بمرض السرطان مرة أخرى إليكم التفاصيل:

1 - التوقف عن التدخين بشكل نهائي، حيث أن التدخين هو أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بالسرطان، حيث يزيد خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، مثل سرطان الرئة وسرطان الفم وسرطان الحنجرة وسرطان المريء.

2 - تجنب التعرض لأشعة الشمس الضارة: الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس هي أحد عوامل الخطر للإصابة بسرطان الجلد، وينبغي تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً.

3 - فحص دوري منتظم، حيث يساعد الفحص في الكشف عن السرطان في مراحله المبكرة (الأولية)، وتكون فرص الشفاء أكبر، لذلك ينبغي إجراء الفحوصات الروتينية الموصى بها من قبل الطبيب، مثل فحص سرطان الثدي والفحص الذاتي للثدي وفحص سرطان عنق الرحم وفحص سرطان القولون والمستقيم.

4 - الحفاظ على الوزن، يرتبط الوزن الزائد والسمنة بزيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، وينصح الأطباء بالحفاظ على وزن صحي عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

 

علامات ظهور مرض السرطان 

1- الإرهاق المستمر.
2- وجود كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد.
3- تغيرات في الوزن، ويشمل ذلك زيادة أو فقدان غير مقصود للوزن.
4- تغيرات في الجلد، مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره، أو الإصابة بتقرحات لا تلتئم، أو ظهور تغيّرات في الشامات الموجودة.
5- تغيرات في عادات التبرز والتبول.
6- سعال مستمر أو صعوبة في التنفس.
7- صعوبة في البلع.
8- تغير في بحة الصوت.
9- عسر الهضم المستمر أو الشعور بالانزعاج بعد الأكل.
10- ألم مستمر مجهول السبب في المفاصل أو العضلات.
12- حمى أو تعرق ليلي بشكل مستمر وبلا سبب معروف.
13- نزيف أو كدمات بلا سبب معروف.

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