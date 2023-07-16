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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

المرض الأشرس بالعالم.. أحدث التطورات والتقنيات في مجال علاج السرطان

السرطان
السرطان

يعد السرطان من أكثر الأمراض المميتة في العالم، وتعد تقنيات علاجه من أكثر المجالات التي تشهد تطورًا مستمرًا، فمن خلال التفوق التكنولوجي والاكتشافات العلمية الحديثة، تم تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة لمكافحة هذا المرض الخبيث، لذا قدم الخبراء بموقع "cancer" أحدث التطورات والتقنيات في مجال علاج السرطان والتي توصل إليها العلماء مؤخرًا.

تعتبر التقنيات الحديثة في مجال علاج السرطان من بين أهم الإنجازات الطبية والعلمية في القرن الواحد والعشرين، حيث يتم توظيف الابتكارات التكنولوجية الجديدة لتحسين فعالية العلاج وتقليل آثاره الجانبية على المرضى. 

وفي هذا السياق، تُعد العلاجات الإشعاعية الموجهة والعلاج الهدفي أحدث التقنيات المستخدمة في الحرب ضد السرطان أكثر الأمراض شراسة في العالم.

التقنيات الحديثة في مجال علاج السرطان:

تعد التقنيات الحديثة في مجال علاج السرطان، مثل العلاج الإشعاعي الموجه والعلاج الهدفي، مثالًا حيًا على كيفية استغلال التقدم التكنولوجي لمواجهة هذا المرض الخبيث.

العلاج الإشعاعي الموجه، المعروف أيضًا باسم العلاج بالبروتونات، هو نوع من العلاج الإشعاعي يستهدف ويصادف الأورام السرطانية بشكل دقيق دون أن يؤثر على النسيج السليم المجاور. 

يستخدم العلاج الإشعاعي الموجه جهازًا خاصًا يسمى "مسار البروتون" لتسليم جرعة محددة من البروتونات إلى المنطقة المصابة بالسرطان، فهذا النوع من العلاج يتميز بفعاليته العالية في التغلب على الأورام السرطانية الصغيرة وعدم تسببه بتأثيرات جانبية قوية على المرضى.

بالإضافة إلى ذلك، تقنية العلاج الهدفي تعد أحدث ابتكار في مجال علاج السرطان، حيث تستخدم هذه التقنية الأدوية الموجهة للأورام السرطانية بدقة، مما يساعد في تقليل التأثيرات الجانبية وزيادة فعالية العلاج. 

كما تعمل الأدوية الموجهة على استهداف خصائص خاصة للخلايا السرطانية، مثل البروتينات المنتجة من قبل الأورام السرطانية أو المستقبلات الخاصة بالخلايا السرطانية، وبالتالي يتم تقليل الضرر الناجم على الأنسجة السليمة المحيطة.

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