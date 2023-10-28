يعد مرض السرطان من الأمراض الأكثر شيوعًا في الكثير من الدول، فهو من أكثر الأمراض انتشارًا وتتعدد أشكاله، وقبل أن تصاب به تظهر علامات مبكرة كنوع من أنواع التنبيه قبل أن ينتشر في مناطق الجسم.

وينشأ السرطان عن تحول خلايا عادية إلى أخرى ورمية في عملية متعددة المراحل، تتطور عمومًا من آفة سابقة للتسرطن إلى ورم خبيث، لذلك نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها لحمايتك وحماية أسرتك من الإصابة بمرض السرطان، وذلك من خلال علامات مبكرة لمرض السرطان التي يجب ألا تتجاهلها، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Verywell Health".

صعوبة في البلع وكدمات.. علامات مبكرة لمرض السرطان لا تتجاهلها

صعوبة فى البلع وكدمات.. علامات مبكرة لمرض السرطان لا تتجاهلها

1- الإرهاق المستمر.

2- وجود كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد.

3- تغيرات في الوزن، ويشمل ذلك زيادة أو فقدان غير مقصود للوزن.

4- تغيرات في الجلد، مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره، أو الإصابة بتقرحات لا تلتئم، أو ظهور تغيّرات في الشامات الموجودة.

5- تغيرات في عادات التبرز والتبول.

6- سعال مستمر أو صعوبة في التنفس.

7- صعوبة في البلع.

8- تغير في بحة الصوت.

9- عسر الهضم المستمر أو الشعور بالانزعاج بعد الأكل.

10- ألم مستمر مجهول السبب في المفاصل أو العضلات.

12- حمى أو تعرق ليلي بشكل مستمر وبلا سبب معروف.

13- نزيف أو كدمات بلا سبب معروف.

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صعوبة في البلع وكدمات.. علامات مبكرة لمرض السرطان لا تتجاهلها

الوقاية من السرطان: 7 نصائح للحد من خطر الإصابة بالمرض

1- ابتعد عن التدخين أو شرب الكحوليات.

2- اتباع نظام غذائي مفيد لصحتك.

3- حافظ على وزن صحي للجسم ومارس الرياضة بانتظام.

4- يجب أن تتابع مع طبيبك كل فترة لحماية صحتك من خلال الكشف المبكر كل مدة قصيرة.