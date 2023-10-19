تعرف على الأطعمة التي تؤدي لزيادة خطر الإصابة بمرض السرطان

يُعد مرض السرطان واحدًا من أكبر التحديات الصحية التي تواجه المجتمعات في جميع أنحاء العالم، والذي يتسبب في ملايين الوفيات سنويًا ويؤثر على حياة العديد من الأشخاص وعائلاتهم، ويتطلب مكافحة هذا المرض جهودًا مستمرة في مجالات الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج.

يستعرض هذا التقرير الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السرطان:

اللحوم المصنعة

تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحوم المعالجة بالتدخين قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الأطعمة المقلية

تشير بعض الأبحاث إلى أن استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة المقلية قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي.

المشروبات السكرية

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى احتمالية زيادة خطر سرطان البنكرياس وسرطان الثدي عند تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية.

المواد الحافظة

تشير بعض الأبحاث إلى أن بعض المواد الحافظة المستخدمة في الأطعمة المصنعة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان معين، مثل سرطان المثانة.

التدخين والكحول

يُعتبر التدخين واستهلاك الكحول من أهم عوامل زيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.

وهناك العديد من الأنواع المختلفة من مرض السرطان، وتختلف أعراضها وأسبابها وعلاجاتها ومن بين هذه الأنواع، يمكن الإشارة إلى الأنواع التالية التي تعتبر من الأكثر شيوعًا:

سرطان الثدي

يعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان انتشارًا بين النساء، ويمكن أن يحدث في أي عمر، ولكن يزداد خطر الإصابة به كلما تقدمت المرأة في العمر، وتشمل الأعراض الشائعة لسرطان الثدي تورمًا في الثدي أو عقدة صغيرة، أو تغير في حجم أو شكل الثدي.

سرطان البروستات

يعد سرطان البروستاتا هو السرطان الأكثر شيوعًا بين الرجال، ويحدث عندما تبدأ خلايا البروستاتا في التكاثر بشكل غير طبيعي. وتشمل الأعراض الشائعة لسرطان البروستاتا صعوبة التبول أو التبول المؤلم، والشعور بالألم في منطقة الحوض.

سرطان القولون والمستقيم

يحدث سرطان القولون والمستقيم عندما تبدأ خلايا الأمعاء في التكاثر بشكل غير طبيعي، وهو يشمل كلا من سرطان القولون وسرطان المستقيم. وتشمل الأعراض الشائعة لهذا النوع من السرطان تغيرات في نمط الإخراج، مثل إسهال أو إمساك مزمن.

سرطان الجلد

يحدث سرطان الجلد عندما تبدأ خلايا جلدية معينة في التحول إلى خلايا سرطانية. وتشمل الأعراض الشائعة لهذا النوع من السرطان تغيرات في شكل وحجم الشامات أو نمو طفح جلدي جديد