"مصر أكتوبر" يدعم الصحة النفسية لمحاربات السرطان بالإسكندرية

نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر، بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، ندوة توعوية صحية، تحت بعنوان "الوقاية خير من العلاج"، بمقر الحزب بالمحافظة، تحت إشراف مروة حافظ، أمينة أمانة المرأة بالمحافظة، وذلك في إطار اليوم العالمي لسرطان الثدى واليوم العالمي للصحة النفسية.

وقدمت الندوة التوعوية الدعم النفسي لمحاربات المرض والتوعية عن أهمية الكشف المبكر، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين والاستشارين.

دعم الصحة النفسية لمحاربات مرض السرطان

وهدفت الندوة إلى دعم الصحة النفسية والتخلص من الضغوطات النفسية لدى محاربات مرض السرطان وذويهم، وذلك لأهمية الدعم الكافي لجميع محاربات سرطان الثدي لتجاوز هذه المحنة وإتاحة رحلة علاج آمنة.

ومن جهتها، عرضت الدكتورة سوزان السعيد إلى أالتغذية السليمة كدرع للوقاية والحد من الإصابة بسرطان الثدي، كما قدمت الدكتورة ياسمين لبيب، نصائح توعوية عن أهمية الكشف المبكر.

كما تحدثت المهندسة نادين سعيد، عن الهندسة الطبية ودورها في الحفاظ على الأرواح، ولفتت الدكتورة فاتن الصاوي، عن الصحة النفسية أثناء العلاج وإنها لا تقل أهمية عن الغذاء والعلاج الدوائي.

وضع الصحة النفسية ضمن أولويات التنمية

وفي إطار احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام تحت عنوان «الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان»، دعت المنظمة الحكومات والسياسيين والسلطات الصحية، والمجتمع المدني والمجتمعات إلى وضع الصحة النفسية ضمن أولويات الصحة والتنمية والعمل الإنساني.

يهدف اليوم العالمي للصحة النفسية إلى تحقيق هدفين رئيسيين، وعدد من الأهداف الأخرى، أبرزها ضمان تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي لمن يحتاجونها، وتعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات التي تعاني من آثار الحرب والنزوح وحالة الطوارئ المناخية على الصمود، إضافة إلى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني لتحقيق الهدفين السابقين.

حزب مصر أكتوبر

حزب مصر أكتوبر

حزب مصر أكتوبر

حزب مصر أكتوبر

حزب مصر أكتوبر

حزب مصر أكتوبر

حزب مصر أكتوبر