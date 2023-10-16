الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر": قمة القاهرة للسلام تؤكد أن فلسطين هي قضية مصر الأولى

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن انعقاد قمة القاهرة للسلام لتناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية السبت المقبل وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة للرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى، فمصر لم تدخر جهدا للتوصل إلى سبل من شأنها أن توقف إطلاق النار والتصعيد في غزة.

وأضافت مديح، في بيان لها، أن دور مصر مستمر منذ بدء القضية الفلسطينية، حيث تحمَّلت الكثير من الأعباء منذ عام 1948 منها على الناحية العسكرية والإنسانية، بالإضافة إلى مساندتها للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في كل المحافل والمؤتمرات الدولية، مؤكدة أن مصر لم ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية، فما زال دعم مصر مستمرا وكانت دائما من الدول التي تدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة.

القضية الفلسطينية

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وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تهدئة الأوضاع قي قطاع غزة حتى لا يتعرض الشعب الفلسطيني لنكبات أكبر مما تعرض لها سابقا، موضحة أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت محور اهتمام القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.

وأوضحت أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية هذه المرة هو مختلف عما سبق من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية غاشمة ضد الشعب الفلسطيني، فقوات الاحتلال تشن حرب إبادة جماعية وتقوم بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بغرض تصفية القضية الفلسطينية، لذا لا بد من مجابهة هذا المخطط الخبيث، لافتة إلى أن دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية لم يكن من أجل تحقيق مصالح شخصية لمصر.

الدكتورة جيهان مديح مصر أكتوبر قمة القاهرة للسلام القضية الفلسطينية عبدالفتاح السيسي

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