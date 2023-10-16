الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: إطلاق "قمة القاهرة للسلام" تأكيد على موقف مصر الثابت تجاه فلسطين

النائب طارق عبد العزيز
النائب طارق عبد العزيز

أشاد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود المصرية الهادفه لوقف الحرب علي المدنيين الفلسطينيين في غزة، وآخرها إطلاق “قمة القاهرة للسلام” لتناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، السبت 21 أكتوبر الجاري، مؤكدا أن التحركات المصرية الفعالة ستكون لها نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

واضاف “عبد العزيز” في تصريحات له اليوم الإثنين، أن مواقف القيادة المصرية ثابتة منذ بداية الأزمة في غزة ولا تقبل المزايدة، وتصدر عن قيادة وطنية صادقة، وخلفها تأييد وتفويض شعبي كامل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري، والتأكيد علي موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ عقود.

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ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي، يبرهن في كل وقت علي مقوماته كقائد عظيم من طراز فريد، قادر علي تحمل المسؤولية، والتفاعل الإيجابي مع الأزمات والعمل علي حلها، مع الحفاظ علي الثوابت الوطنية، والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وبعث “عبد العزيز” برسالة للقيادة السياسية، أكد فيها علي وحدة الصف بين الشعب ورئيسه وجيشه فجميعنا خلف القياده السياسيه في خندق واحد جنود للوطن.

النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ غزة التحركات المصرية القضية الفلسطينية

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