الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"جبالي" يُشارك في الاجتماع الطارئ لرؤساء برلمانات الدول الإسلامية بشأن فلسطين

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، في الاجتماع الافتراضي الطارئ لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بشأن الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية.

القضية الفلسطينية تمر بمُنعطف خطير يحمل في طياته تهديدات مُمتدة الأثر 

وفي مُستهل الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية تمر بمُنعطف خطير للغاية يحمل في طياته تهديدات نوعية وجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات، مؤكدًا أن الدولة المصرية استشعرت منذ اندلاع الأزمة الحالية أنها ستكون شديدة الوطأة في الأبعاد والتداعيات وأنها ستُمثل حلقة جديدة من حلقات العنف المُفرط الذي يُمارس ضد شعبنا الفلسطيني منذ عقود عديدة.

393077661_1074848063707973_3415413211292645497_n
txt

حنفى جبالى يستقبل رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

txt

المستشار حنفى جبالي يلتقى رئيسة وزراء صربيا


وتابع أن مصر أولت أهمية قصوى للشق الانساني تخفيفًا للمعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني جنبًا إلى جنب مع مساعيها الحثيثة واتصالاتها بالأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد غير المسبوق، مؤكدًا على أن المشهد المأساوي الحالي في الأراضي الفلسطينية ما هو إلا نتاج الاهمال في التعاطي الجاد مع القضية الفلسطينية واستمرار حالة الجمود السياسي دون العمل على تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، مُشددًا على رفض مصر القاطع لأية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني.

مصر ترفض بشكل قاطع أية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين


وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب برلمانات الدول الاسلامية إلى التحرك بشكل حثيث ومُكثف في جميع المحافل الدولية لإطلاع العالم على ما يمارسه الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من وحشية وعنف مُفرط تتناقض مع الفطرة الانسانية وتُحطم قيم العالم ومُنجزاته الانسانية والحضارية.

المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الاجتماع الافتراضي الأراضي الفلسطينية التعاون الإسلامي

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

الدرس الذى تلقاه بلينكن

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب