"جبالي" يُشارك في الاجتماع الطارئ لرؤساء برلمانات الدول الإسلامية بشأن فلسطين

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، في الاجتماع الافتراضي الطارئ لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بشأن الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية.

القضية الفلسطينية تمر بمُنعطف خطير يحمل في طياته تهديدات مُمتدة الأثر

وفي مُستهل الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية تمر بمُنعطف خطير للغاية يحمل في طياته تهديدات نوعية وجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات، مؤكدًا أن الدولة المصرية استشعرت منذ اندلاع الأزمة الحالية أنها ستكون شديدة الوطأة في الأبعاد والتداعيات وأنها ستُمثل حلقة جديدة من حلقات العنف المُفرط الذي يُمارس ضد شعبنا الفلسطيني منذ عقود عديدة.



وتابع أن مصر أولت أهمية قصوى للشق الانساني تخفيفًا للمعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني جنبًا إلى جنب مع مساعيها الحثيثة واتصالاتها بالأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد غير المسبوق، مؤكدًا على أن المشهد المأساوي الحالي في الأراضي الفلسطينية ما هو إلا نتاج الاهمال في التعاطي الجاد مع القضية الفلسطينية واستمرار حالة الجمود السياسي دون العمل على تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، مُشددًا على رفض مصر القاطع لأية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني.

مصر ترفض بشكل قاطع أية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين



وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب برلمانات الدول الاسلامية إلى التحرك بشكل حثيث ومُكثف في جميع المحافل الدولية لإطلاع العالم على ما يمارسه الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من وحشية وعنف مُفرط تتناقض مع الفطرة الانسانية وتُحطم قيم العالم ومُنجزاته الانسانية والحضارية.