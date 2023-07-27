المستشار حنفى جبالي يلتقى رئيسة وزراء صربيا

في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى العاصمة الصربية بلجراد، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مع السيدة آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على اعتزاز مصر بالعلاقات الراسخة التي تجمعها بجمهورية صربيا، مُشيداً بما تشهده العلاقات المصرية – الصربية من تطور لافت وزخم ايجابي مدعوم بإرادة جادة وصادقة لدفع تلك العلاقات إلى مستويات تتناسب مع تاريخيتها، كما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى دورية وانتظام عقد آليات التعاون الثنائي بين البلدين بشكل مُنتظم، وذلك للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار من العمل المُشترك.

وخلال اللقاء، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وسبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، كما أعرب أيضاً عن تقدير مصر التام لمستوى التنسيق المصري – الصربي المُشترك في المنظمات الدولية وهو ما يتناسب مع العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الصديقين.

من جانبها، أبدت السيدة/ آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا تقديرها التام لتلك الزيارة والتي تعكس بوضوح المستوى المتميز الحالي للعلاقات المصرية – الصربية والذي يُعد امتداداً للعلاقات التاريخية بين البلدين، كما أكدت رئيسة وزراء صربيا على الإرادة الجادة من جانب صربيا لتعزيز العلاقات مع مصر على كافة الأصعدة والمستويات.