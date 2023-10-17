الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: قمة القاهرة للسلام فرصة لوقف العدوان الإسرائيلي وطرح خطة للتهدئة بغزة

النائب عبده أبو
النائب عبده أبو عايشة

طالب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ في الحكومة الإسرائيلية، بوقف الحرب الهمجية على غزة، وكفى ما سقط من شهداء في الجانب الفلسطيني وآلاف المصابين والدمار غير المسبوق، محذرًا من أن استمرار الحرب قد يهدد أمن المنطقة بأكملها بالفعل.

بحث الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة

وأشار "أبو عايشة" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى دعوة الرئيس السيسي لعقد قمة في القاهرة للسلام يوم السبت المقبل. وستكون هذه القمة دولية لمناقشة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والبحث عن فرصة للتهدئة.
وقال أبو عايشة إن الاستجابة الواسعة لدعوة الرئيس السيسي لعقد قمة دولية حول القضية الفلسطينية والعدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، تعكس الدور البارز للدولة المصرية في دعم هذه القضية.

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 حل القضية ودعم حقوق الشعب الفلسطينى

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى الدور الذي تلعبه الدولة المصرية فى حل القضية ودعم حقوق الشعب الفلسطينى، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مساندة من قبل الدول العربية لدعم حقوق الأخوة الفلسطينيين فى واحدة من أكثر الهجمات الإجرامية التي تشنها اسرائيل وتستهدف خلع الفلسطينيين من أرضهم.

تساهم في كشف تفاصيل عديدة حول الأزمة

وأوضح أبو عايشة أن قمة القاهرة للسلام، التي ستنعقد يوم السبت المقبل بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، ستساهم في كشف تفاصيل عديدة حول الأزمة، وتوضيح الحقائق للعالم كله، وستسهم حتما في وقف الحرب، وطرح خطة للتهدئة. وأشاد بقرارات مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس السيسي، وفي مقدمتها التأكيد على أن أمن مصر خط أحمر، ولن تقبل مصر أبدا المساس بأمنها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ترأس، أمس الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وقد صدر عن الاجتماع القرارات التالية:
- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر، ولا تهاون في حمايته.
- توجيه دعوة لمصر لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ الحكومة الحكومة الاسرائيلية الحرب الهمجية على غزة

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