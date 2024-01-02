الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تسيطر على ارتفاع ضغط الدم؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر ارتفاع ضغط الدم المقاوم هو حالة يظل فيها ضغط الدم مرتفعًا باستمرار على الرغم من العلاج بثلاثة أو أكثر من الأدوية الخافضة للضغط. 

وتشمل مضاعفات ارتفاع ضغط الدم المقاوم زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وتمدد الأوعية الدموية الأبهري، وأمراض الشرايين الطرفية، كما يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعضاء الحيوية مثل القلب والكلى والعينين، مما يساهم في فشل القلب وأمراض الكلى المزمنة ومشاكل في الرؤية، وعوامل نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي عالي الصوديوم، وقلة النشاط البدني، والإفراط في تناول الكحول، والسمنة يمكن أن تجعل السيطرة على ضغط الدم أكثر صعوبة.

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ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم المقاوم هو حالة يظل فيها ضغط الدم مرتفعًا باستمرار على الرغم من العلاج بثلاثة أو أكثر من الأدوية الخافضة للضغط.

 تشمل مضاعفات ارتفاع ضغط الدم المقاوم زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعضاء الحيوية مثل القلب والكلى والعينين، مما يساهم في فشل القلب وأمراض الكلى المزمنة ومشاكل في الرؤية. ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط يزيد أيضًا من احتمالية تمدد الأوعية الدموية الأبهري وأمراض الشريان المحيطي.

أنواع ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم المقاوم هو نوع من ارتفاع ضغط الدم الذي لا يستجيب بشكل جيد لأدوية ضغط الدم التقليدية. يتم تشخيصه عندما يستمر الشخص في الحصول على قراءات ارتفاع ضغط الدم حتى أثناء تناول ثلاثة أنواع مختلفة من أدوية ضغط الدم بجرعاتها القصوى، وعادةً ما يكون أحدها مدرًا للبول.

في حين أن عدم الالتزام بالأدوية كما هو موصوف يمكن أن يؤدي إلى سوء التحكم في ضغط الدم الناجم عن الحالات الصحية الأساسية مثل أمراض الكلى، فإن الاضطرابات الهرمونية (مثل الألدوستيرونية الأولية)، أو انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، أو تضييق الشرايين التي تغذي الكلى يمكن أن تساهم في ارتفاع ضغط الدم المقاوم. عادات نمط الحياة غير الصحية مثل اتباع نظام غذائي عالي الصوديوم، وقلة النشاط البدني، والإفراط في تناول الكحول، والسمنة يمكن أن تجعل السيطرة على ضغط الدم أكثر صعوبة.

ارتفاع ضغط الدم أمراض الشرايين القلب الكلى فشل القلب

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