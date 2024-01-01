الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تلاحق طليقها بنفقة علاجية: "تخلى عن ابنه مريض القلب ولم يسأل عنه منذ الطلاق"

محكمة
محكمة

تقدمت السيدة "عزة.ع" لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع  دعوى قضائية  ضد طليقها لمطالبته بنفقة علاجية لنجلها مريض القلب والتى تحمل رقم "9822" لسنة 2023. 

وقالت السيدة فى دعواها "تم الطلاق بيننا بعد زواج استمر 7 سنوات، وبرغبته هو قائلة: تزوجت من ابن خالتى بعد إلحاح من الأسرتين على الموافقة على تلك الزيجة، ومررت بمشاكل صعبة جدا بسبب زواج الأقارب وتأثيره على صحة الجنين ووفاة الأطفال فيما بعد.

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 وتابعت عزة: أول طفلة حملت بها وضعتها بالشهر السادس وتوفت مباشرة، وفي المرة الثانية والثالثة توفى الأطفال بعد الولادة مباشرة، وبالمرة الرابعة وضعت طفلى "مازن" لكن اكتشفنا بعد شهر واحد من ولادته أنه مصاب بثقب فى القلب وسيتطلب إجراء عملية ومتابعات كثيرة لدى الأطباء.

لم يتحمل زوجى ما يحدث معنا من وفاة الأطفال، فضلا عن إصابة ابننا بثقب فى القلب وربط هذه المشاكل بكوننا أقارب، وتم الطلاق بيننا وبعد شهر ونصف تزوج وبنى بيت جديد ونسي ابنه ومرضه وعاش حياته بعيدا عنه، حتى لم يسأل عنه وعن صحته نهائيا.

وتواصلت مع أهله أكثر من مرة ليسأل عن صحة ابنه وعن مصاريف علاجه لكن بلا جدوى، وبالنهاية أخبرنى بأن أصبح له بيت وطفل من زوجته الجديدة ولن يتحمل مصاريف أكثر من ذلك ونصحنى بالعمل لتلبية مصاريف ابننا، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة وأرفقت كل الكشوفات الطبية والأدوية الخاصة بابننا بدعوى حررتها ضده.

القاهرة الجديدة دعوى قضائية نفقة علاجيه مريض القلب الطلاق

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