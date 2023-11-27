عايرت أختى بإنها مابتخلفش.. قصة زوج طالب بإثبات نشوز زوجته أمام محكمة الأسرة

عايرت أختى أنها عاقر وتركت منزل الزوجية بعد ٣ شهور من زواجنا " بهذه الكلمات بدأ بها الزوج سيد.ع دعواه التى تقدم بها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة والتى تحمل رقم ٦٣٣ لسنة ٢٠٢٣.

وقال الزوج في دعواه: قمت ببناء شقة الزوجية فى منزل والدى وأنفقت عليها كل ما أملك وقمت بتشطيبها على أحسن طراز وبعد الانتهاء من تجهيز شقة الزوجية تقدمت لخطبت زوجتى مثل أى فتاه فلم يجمعنى بها قصة حب او ارتباط فكانت زواجة تقليدية للغاية.

ومع بداية اتفاقى مع والدها تفاجئت برغبتهم فى تأجيري شقة بجانبهم بمنطقة عين شمس، لكنى رفضت وأخبرتهم بأنى أمتلك شقة كبيرة وبافضل أماكن بالقاهرة الجديدة واقتنع والدها برأيي وانتهى أمر تأجير الشقة نهائيًا وتمت زيجتنا وسط حضور حافل بين الأهل والأصدقاء.

وتابع الزوج حديثه: منذ زواجنا وكل حياتنا مستقلة بشقتنا الخاصة بعيدا عن أهلى نهائيا، وكانت زوجتى تشتكى دائما من الوحدة طول فترة غيابي بالعمل.

فطلبت منها كثيرا النزول والجلوس والاختلاط بأمى واختى وطلبت منها التقرب من شقيقتى لمرورها بحالة نفسية سيئة بعد طلاقها بسبب تأخر الإنجاب.

واستكمل الزوج: وبآخر يوم لها ببيتى طلبت منى التوجه لزيارة أهلها وقضاء اليوم معهم فرفضت وأخبرتها بأن والدتى على علم بقضاء اجازتى معها وقامت بتجهيز الطعام ووعدتها بزيارة أهلها بأقرب وقت، لكنها غضبت وتشاجرت معى ورفضت النزول معى بشقة أهلى لكنى ارغمتها على النزول معى وبسؤال شقيقتى لها عن وجود حمل من عدمه.

فقالت لها بأسلوب حاد وسئ" ايه عوزانى اطلع مبخلفش وعاقر زيك" نزلت الجملة علينا كالصاعقة ولم أتمالك أعصابي وتعديت عليها بالضرب فتركت منزل الزوجية وغادرت، حاولت ارجاعها بكل الطرق الممكنة لكن أهلها أصروا على تركى منزل والدى وتأجير شقة لتكون ابنتهم بجانبهم لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية لإثبات نشوزها.