الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كئيبة ورفضت عزومة أهلى".. رجل يطالب بإثبات نشوز زوجته

أرشيفية
أرشيفية

تقدم زوج لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع  دعوى قضائية ضد زوجته طالب فيها بإثبات نشوزها؛ لرفضها استضافة أهله وتركها منزل الزوجية بعد علمها بأنه يرتب لعزومة بها ٣٠ شخصًا. 

وقال "إبراهيم.ح" فى دعواه: زوجتى إنسانة كئيبة دائما، ولا تحب التجمعات، سواء العائلية أو مع أصدقائنا، وهى على علم بحبي الحياة الاجتماعية ومقابلة أصدقائى وأهلى وزيارتهم طوال الوقت، وفى المقابل هى تحب الانعزال التام، وبكل مرة أطلب منها الخروج معى أو زيارة أحد من أهلى تتشاجر معى  مشاجرة كبيرة، فضلا عن زيارتها  المستمرة أهلها فقط واستقبالها عائلتها ببيتى دون الرجوع لى، وبرغم ذلك لم أفتعل معها أى مشكلة من قبل، ودائما أقول لها عائلتك هم عائلتى، لكنها لم تقدر ذلك.

 

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"عايزه تطرد إخواته من الشقة".. زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته

وتابع الزوج: لم تكتف بذلك، بل بكل مرة أستقبل فيها أهلى بمنزلى تقابلهم مقابلة سيئة وتدعى أنهم يحسدونها ويحقدون عليها ويتسببون فى مرضها، ومنذ فترة ادعت أن شقيقتى تفعل لها أعمالا بالخراب، مما تسبب فى مقاطعة شقيقتى لى ورفضها دخول بيتى مرة أخرى.

وواصل: "وأخيرًا تحدثت معها كثيرا، لكن بلا جدوى، ومنذ فترة قررت استقبال عدد من أهلى، وقمت بإحضار سيدة لمساعدتها فى تجهيز الطعام، فغضبت وثارت، وظلت تسبنى بأبشع الألفاظ، وتركت منزل الزوجية، وتركت الأولاد ورفضت العودة، وحررت ضدى دعوى قضائية بمحكمة الأسرة للمطالبة بحقوقها".

محكمة الاسرة دعوى قضائية منزل الزوجية التجمعات دعوى نشوز

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